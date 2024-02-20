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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 17:53
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 18:11
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DEM Parti İzmir adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan Ağaç oldu

DEM Parti, İzmir, Muğla ve Balıkesir’in merkez ve tüm ilçelerinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. İzmir'de Akın Birdal ile Türkan Aslan aday gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti İzmir adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan Ağaç oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için üç büyükşehirde daha kendi adayı ile girme kararı aldı.

DEM Parti’nin aldığı yeni karara göre, İzmir, Balıkesir, Muğla ve üç kentin tüm ilçelerinde kendi adayı ile seçime girecek.

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2 Şubat 2022

DEM Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayları İnsan Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal ve avukat Türkan Aslan Ağaç oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DEM Parti, “İzmir’in bütün ilçelerinde başvurularımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu” dedi.

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(RT)

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