DEM Parti İzmir adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan Ağaç oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimleri için üç büyükşehirde daha kendi adayı ile girme kararı aldı.

DEM Parti’nin aldığı yeni karara göre, İzmir, Balıkesir, Muğla ve üç kentin tüm ilçelerinde kendi adayı ile seçime girecek.

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DEM Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayları İnsan Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal ve avukat Türkan Aslan Ağaç oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DEM Parti, “İzmir’in bütün ilçelerinde başvurularımızı tamamladık. İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu” dedi.

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(RT)