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Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 14:15
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 14:15
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DEM Parti İstanbul’dan Newroz çağrısı

“İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmiyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti İstanbul’dan Newroz çağrısı
2024 İstanbul Newrozu, Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Basın Bürosu, 23 Mart Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kutlanacak İstanbul Newrozu’na İstanbul Valiliği'nin resmî izin verdiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonun ardından kent genelinde dört gün süreyle (19-23 Mart) her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“23 Mart Pazar günü Yenikapı Meydanında gerçekleştireceğimiz Newroz mitingimize tüm adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi yanlısı yurttaşları ve çevreleri davet ediyoruz. Newroz demokrasi ve özgürlük iradesidir. Newroz eşitliğe ve adalete çağrıdır. Van’dan İstanbul’a, bu toprakların en acil ihtiyacı demokrasi ve barıştır. Seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere halk iradesi, demokrasinin, demokratik toplumun en temel ölçülerinden birisidir.

“Newroz halkın kendi iradesine ve geleceğine sahip çıktığını gösterdiği, kayyımcı anlayışlara karşı en güçlü mesajlarını verdiği bir buluşmadır. İstanbul halkının demokratik iradesine sahip çıkmak için Newroz buluşmamıza tüm İstanbulluları davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, ilçe belediye başkanlarına, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik operasyonları kabul etmiyoruz. Halkın demokratik iradesine yönelik bu tutumun dün olduğu gibi bugün de karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. 23 Mart’ta Yenikapı’da buluşalım, Newroz mitingimizden güçlü bir demokrasi haykırışını yükseltelim.” (TY)

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