DEM Parti: İstanbul’da kendi adaylarımızla seçime gireceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında çıkan kararlara dair partinin Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

“İstanbul’da kendi adaylarımızla seçime gireceğiz” diyen Doğan, adayların 9 Şubat’a kadar netleşeceği bilgisini paylaştı.

Doğan, şunları söyledi:

“Öncelikle bunu hatırlatmak isterim. 4 Aralık günü yine burada yaptığımız bir basın toplantısında MYK'dan çıkan bir eğilimi paylaşmıştık sizlerle. O günkü eğilim neydi? Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla girme eğilimimizi paylaşmıştık 4 Aralık günü. Bunun için hazırlandığımızı ve kazanacağımızı söylemiştik.”

“Ardından seçim komisyonumuzun ve ilgili kurullarımızın yaptığı bütün tartışmalardan çıkan kararları sizlerle paylaştık. Şimdi artık İstanbul için DEM geldi.”

“En merak edilen yerle başlamak istiyorum. Aylardır partimizin gündeminde güçlü bir seçenek olarak duran, en güçlü seçenek olarak duran hatta kaybettirmek ya da kazandırmak için değil Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik.”

“Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için burada toplandık. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. Yakın zamanda 9 Şubat’a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız. Diyoruz ki; İstanbul için şimdi DEM zamanı, artık vakit geldi. Türkiye için DEM zamanı."

“DEM zamanı derken bizim için eşitlik, özgürlük, adalet ve barış vurguları içeren bir zamandan bahsediyoruz. O yüzden bu kararımızı hiç bekletmeden MYK’dan çıktığı andan saatler süren tartışmalardan sonra sizlerle paylaşmak istedik.

Başak Demirtaş'ın adaylığına dair soruyu da yanıtlayan Doğan, Başak Demirtaş'ın da aday havuzunda olduğunu belirtti.

Parti Sözcümüz Ayşegül Doğan Yerel Seçimlerdeki stratejimize ilişkin açıklama yapıyor https://t.co/pjdesukQsL — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 4, 2024

(EMK)