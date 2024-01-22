DEM Parti: "İstanbul'la ilgili görüşmeler sürüyor, partinin aldığı bir karar yok"

Başak Demirtaş'ın, İBB adaylığına talip olduğuna ilişkin açıklamasının henüz DEM Parti yetkili kurullarının gündeminde olmadığı anlaşıldı.

Tiryaki: "Partinin kararı değil"

Gün içinde Serbestiyet'in sorularını yanıtlayan Demokratik Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Başak Demirtaş'ın "Partinin kendisine bu yönde bir teklifte bulunduğuna dair bir açıklaması [olmadığına]" dikkat çekti. "Başak Hanım kendi fikrini beyan ediyor. Yani, adaylığı diye bir şey yok. Burada verilmiş, alınmış bir karar yok." dedi.

HDP TBMM Grup Başkan Vekili Sezai Temelli de, bugün TBMM'de yaptığı basın toplantısı sırasında bu doğrultudaki soruya yanıt olarak, "Benim için sürpriz oldu, daha önceden haberim yoktu." demişti.

Temelli, "değerlendirmeyi komisyonlar ve MYK'nin [yapacağını]" söyledi.

DEM Parti'den Demirtaş açıklaması: Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK yapacak

"Güç birliği ile kazanılabilecek

yerlerde ortak çalışma"

Öte yandan Pazartesi günü ayrı ayrı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli ve Tiryaki metropollerde aday gösterip gösterilmeyeceği ya da kimin aday gösterileceği konularının halen ilgili kurullarda tartışılmaya devam edildiğini vurguladılar.

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliği görüşmeleri sonucunda İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacakları sorusuna yanıt veren Temelli, “Karşılıklı komisyon çalışmalarımızın sonucunda bunlar belirlenirse kamuoyuna açıklanacak ama oradaki esas belirleyici şey Eş Genel Başkanımız Bakırhan’ın yaptığı açıklama. Güç birliği ile kazanılabilecek yerler üzerinde ortak bir çalışma neden olmasın" demişti.

"İstanbul için alınmış bir karar yok"

Tiryaki de Serbestiyet'in sorularına karşılık olarak "İstanbul için alınmış bir karar yok. Çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız, hazırlıklarımız sürüyor." dedi.

Tiryaki, CHP’yle ilişkiler konusunda da "görüşüyoruz, diyaloğumuz var." dedi. "Ama CHP’yle çerçevesi tanımlanmış bir işbirliğimiz yok. Karşılıklı henüz ortak aldığımız bir karar da yok."

Ankara'da "isim havuzu"

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı bağlamında değişik haber kaynakları ve kanallarınca ortaya atılan adlara ilişkin olarak da Tiryaki "Ankara dahil pek çok seçim çevresinde adaylarımızın kim olabileceğine dair bir isim havuzu oluşturduk[larını] söyledi.

Tiryaki, "Bu havuzdaki isimleri de kent uzlaşısı çerçevesinde belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

Çalışmalar tamamlanmadı

Batı illerinde demokratik güçlerle aday çıkarmaya dönük çalışmalarımızda sadece isimler üzerinde değil, nerede ve kiminle, nasıl işbirlikleri geliştirebiliriz ona da bakıyoruz. Bu çalışmalar tamamlanmadı.

"Leyla Zana savunduğumuz şeyleri söyledi”

Mehmet Rüştü Tiryaki, Leyla Zana'nın dün Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'la yaptığı söyleşide "müzakere sürecinin buzdolabından çıkarılması" konusundaki yaklaşımını da olumlu karşıladıklarını söyledi. "Leyla Zana bizim hepimizin savunduğu, arkasında durduğu şeyleri söyledi. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümünde ısrarcıyız. Bu ısrarımızı sürdüreceğiz."



(AEK)