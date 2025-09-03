DEM Parti İstanbul İl Örgütü’nden CHP’ye dayanışma ziyareti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisİ (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden alınmasının ardından dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette birlikte mücadele ve dayanışma mesajları verildi.

Halkların Demokratik Kongeresi (HDK) Yürütme Kurulu üyesi Murat Kalmaz, DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanları Arife Çınar ve Çınar Altan, DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu, Celal Fırat, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il yöneticilerinden oluşan heyeti kapıda CHP İstanbul İl Başkan Özel Çelik, CHP İstanbul İl Sekreti Soner Özimer, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin karşıladı.

Fotoğraf: DEM Parti Basın

Ziyaretin ardınan yapılan basın açıklamasında konuşan Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Ben sayın eşbaşkanlara, milletvekillerine, parti meclis üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine bu dayanışma ziyareti gerçekleştiren herkese teşekür ederim. Türkiye’nin azınlık iktidarı kendi arkasına hizzalanmayan herkese bir baskı uyguluyor. Bütün muhalefeti toplumu sindirmek, korkutmak ve gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bunun karşısında adaletten, demokrasiden, barıştan ve özgürlükten yana olan, eşitlikten yana olan herkes birlikte mücadele edeceğiz ve bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

"CHP il örgütü kuşatma altında"

Ardından konuşan DEM Parti İl Eşbaşkanı Çınar Altan, yerel mahkemenin almış olduğu kararın tamamen hukuksuz olduğunu belirterek bunun karşısında olduklarını söyledi, şöyle devam etti:

"Özgür başkan şahsında il yönetiminin görevden alınmasına yönelik bu karar aynı zamanda topluma indirilmiş bir darbedir. CHP il örgütü kuşatma altında. Parti olarak her zaman ifade ettiğimiz üzere siyasetin bu tür yargı operasyonlarıyla dizayn edilmesinin karşısındayız. Önümüzdeki dönem açısından barışın önemli olduğu ve buna yönelik toplumsal dinamiklerin harekete geçmesi gerektiğine yönelik bir çaba içerisindeyiz. Ancak barışın iki tane temel sac ayağı vardır; birincisi adalet ikincisi demokrasi. Dolayısıyla bu darbe barışa yönelik de bir hamle niteliği taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte de CHP İstanbul il yönetimiyle birlikte dayanışma içinde olacağımızı daha fazla ifade edeceğiz ve demokrasinin yeniden inşasının toplumsallaşması için üzerimize düşen her şeyi yapacağız."

(AB)