DEM Parti İstanbul Eş Başkan Adayı Danış-Beştaş: Biz kimseden değil, kendimizden yanayız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış-Beştaş, adaylık süreci ve seçim kampanyasına ilişkin Mezopotamya Ajansı'na konuştu.

Danış-Beştaş, İstanbul'da tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi ve "İstanbul’da kadın zamanı. Kimseden yana değiliz, kendimizden yanayız" dedi.

DEM Parti'nin hedefine dair konuşan Danış-Beştaş, "Batı stratejimizde, parti olarak her şeyden önce kendi kimliğimizle, kendi programımızla, kendi siyasetimizle bu seçimlere girmek ve tabii ki kazanmayı hedeflemek üzerinden bir yaklaşımımız var. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu gibi" dedi.

Kent uzlaşısının varıldığı kentlere ilişkin bilgi veren Danış-Beştaş, "Kesin bir rakam vermeyeceğim ama Mersin ve Esenyurt’u örnek verebilirim" diye konuştu.

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"Esenyurt'ta eğilim kent uzlaşısı yönündeydi"

Danış-Beştaş, Esenyurt'un uzun süre tartışılan bir ilçe olduğunu vurguladı ve partisinin ilçede güçlü olduğunu söyledi.

Esenyurt için çok uzun süredir görüşme ve değerlendirme yapıldığını ifade eden Danış Beştaş şöyle devam etti: "Esenyurt’taki odalardan tutalım derneklere ve vakıflara kadar, oradaki yaşayan yurttaşlara kadar genel eğilim kent uzlaşısının olması gerektiği yönündeydi. Uzun görüşmeler sonucunda Esenyurt’ta bir uzlaşı sağlandı. Belediye meclislerinde kaç üye olacak emin olun onu sormadım bile. Çünkü bizim için önemli olan orada heyetlerimizin ve kent dinamiklerinin bu konuda ortaklaşması ve uzlaşıya onay vermesiydi. Bu onay çıktığı için Esenyurt özgünlüğünde bir uzlaşı temelinde bu seçim yürüyecek."

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"Tek bir yolumuz var, İstanbul'a ulaşmak"

İstanbul seçimlerinin DEM Parti için önemine dair açıklamada bulunan Danış-Beştaş, şunları söyledi: "Biz kimseden yana değiliz, kendimizden yanayız. Seçimlerde bir partiye kaybettirmek ya da kazandırmak gibi bir hedefimiz yok. Tek bir yolumuz var, İstanbul'a ulaşmak. Bizim seçmen kitlemizin önemli bir bölümü burada. Diyarbakır kadar bir seçmen kitlemiz var. En büyük Kürt nüfusunun olduğu kent İstanbul. DEM Parti’nin Türkiye’deki demokratikleşmede başat sorun olarak ifade ettiği Kürt sorunu var. Kürtlerin eşit ve özgür yurttaş olarak mücadelesi on yıllardır sürüyor. En büyük Kürt emekçi nüfusu burada, neredeyse yoksulluk Kürtleşmiş, emekçilik Kürtleşmiş.”

Danış-Beştaş, "Siz kazanmayacaksınız, kime kaybettirmek istiyorsunuz, kimden yanasınız?" diye sorulduğunu aktardı ve "A şahsına ya da partisine kaybettirmek ya da ‘B’ partisine kazandırmak gibi bir hedefimiz yok. Bizim tek bir yolumuz var o da kazanmak ve tabi ki tüm İstanbul’a ulaşmak. Kendimizi ifade etmek temel bir yaklaşım” dedi.

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"İddialarına bakmayın, anlayışlarında kadın yok"

Seçmenin, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması için büyük bir baskı yaptığını belirten Danış-Beştaş, tek kadın aday olmasına değindi ve şöyle konuştu:

"Bütün adaylar erkek, sade kadın ben varım. İstanbul’un yarısı da kadın, tıpkı Türkiye’de ve dünyada olduğu gibi. Bir kere kadın bakış açıları yok. Yönetim anlayışlarında kadın yok. İddialarına bakmayın. CHP, ‘Çok ilericiyiz, özgürlükçüyüz, Atatürk 1934 yılında kadınlara seçme seçilme hakkı verdi, çok şey borçluyuz’ diyerek çokça propaganda yapıyor. Ama daha son seçimde yeni yeni CHP’de kadınlar grup başkanvekili oldular. Hala sayıları yüzde 20’leri aşamıyor. AKP de MHP de öyle. Biz İstanbul’da kadın gücünü ortaya çıkarmaya çalışacağız. Kadının sesini, rengini, iradesini ortaya koymaya çalışacağız."

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(RT)