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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 10:49
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DEM Parti İstanbul'dan Hakkari'ye kayyıma karşı yürüyecek

DEM Parti, 30 Haziran'da İstanbul'dan Hakkari'ye "İradeye Saygı Yürüyüşü" başlatacak. Hakkari Belediyesi meclis üyeleri de Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti İstanbul'dan Hakkari'ye kayyıma karşı yürüyecek
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), "Kayyım Gaspına Karşı Yeni Eylem Planı" programı kapsamında İstanbul'dan Hakkari'ye yürüyüş başlatıyor.

MA’nın haberine göre;  İstanbul'da 30 Haziran'da startı verilecek "İradeye Saygı Yürüyüşü" Hakkari'de tamamlanacak.

 İstanbul'da kitlesel uğurlanacak yürüyüşçülere her kentte yeni katılımlar olacak.

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10 kişilik İstanbul yürüyüş grubuna, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Antalya, Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, Adana, Mersin ve Hatay'dan da katılım olacak.

Yürüyüşçüler 3 Temmuz'da Van'da buluşacak. 

Öte yandan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıdık Akış'ın yerine kayyım atanıp tutuklanmasından sonra toplanan belediye meclisi, başkanvekili seçmişti.

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Hakkari Belediye eş başkanı ve meclis üyelerinin yer aldığı bir heyet oluşturularak, kayyıma karşı Ankara ve İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşecek olan heyet, 27-28 Haziran'da Ankara’da olacak, 29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek mitinge katılacak, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da İstanbul’da temaslarda bulunacak.

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(RT)

hakkari belediyesi kayyım
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