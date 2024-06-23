DEM Parti İstanbul'dan Hakkari'ye kayyıma karşı yürüyecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), "Kayyım Gaspına Karşı Yeni Eylem Planı" programı kapsamında İstanbul'dan Hakkari'ye yürüyüş başlatıyor.

MA’nın haberine göre; İstanbul'da 30 Haziran'da startı verilecek "İradeye Saygı Yürüyüşü" Hakkari'de tamamlanacak.

İstanbul'da kitlesel uğurlanacak yürüyüşçülere her kentte yeni katılımlar olacak.

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10 kişilik İstanbul yürüyüş grubuna, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Antalya, Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, Adana, Mersin ve Hatay'dan da katılım olacak.

Yürüyüşçüler 3 Temmuz'da Van'da buluşacak.

Öte yandan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıdık Akış'ın yerine kayyım atanıp tutuklanmasından sonra toplanan belediye meclisi, başkanvekili seçmişti.

Hakkari'de kayyıma karşı yapılan mitinge binlerce kişi katıldı

Hakkari Belediye eş başkanı ve meclis üyelerinin yer aldığı bir heyet oluşturularak, kayyıma karşı Ankara ve İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşecek olan heyet, 27-28 Haziran'da Ankara’da olacak, 29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek mitinge katılacak, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da İstanbul’da temaslarda bulunacak.

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(RT)