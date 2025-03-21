DEM Parti İstanbul: Bu akşam Saraçhane’de olacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyona karşı bu akşam saat 19.30’da Saraçhane’de olacağını duyurdu.

“Darbeye geçit vermeyeceğiz” denilen çağrı açıklaması şöyle:

“İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasbedilmesine geçit vermeyeceğiz.”

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız.



Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz! pic.twitter.com/yNA3Fgspox — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) March 21, 2025

Özel’den de çağrı

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel de tüm Türkiye’yi “iftardan sonra” sokaklara çağırdığını duyurdu:

“Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz.

“Ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin.” (TY)

