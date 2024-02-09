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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 16:26
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DEM Parti İstanbul adayları Beştaş ve Çepni

İstanbul ile ilgili bir süredir merakla beklenen kararı DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimlerinde partiler arasındaki yarışta en çok konuşulan illerden biri İstanbul. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un adı öne çıkarken DEM partinin İstanbul ile ilgili kararı da merakla bekleniyordu. DEM Parti seçim yarışına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile katılacağını açıkladı.

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İstanbul'da sahip olduğu oy oranı nedeniyle gözler DEM Parti'nin İstanbul ile ilgili kararındaydı. Kısa süre önce İstanbul'da adaylık için Başak Demirtaş adı telafuz edildi. Resmi bir açıklama beklenirken Başak Demirtaş aday olmadığnı duyurdu.

Resmi açıklama bugün parti sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından yapıldı. Doğan, 40 il ve 16 büyükşehir belediyesi için adayları açıkladı.

İstanbul adaylığı için bir grup 'düşük profilli aday' gösterilerek CHP'nin önünün açılacağını iddia ediyordu. Ancak adaylar DEM Parti içerisinde öne çıkan isimler oldu.

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Seçimlerde yasal olarak pusulada Meral Danış Beştaş'ın ismi olacak ama her iki isim seçilmesi halinde eşbaşkan olarak görev yapacak.

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/haber/hdp-milletvekili-bestas-erkek-siddetine-karsi-yargitay-in-tutumunu-meclis-e-tasidi-205197
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