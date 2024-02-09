DEM Parti İstanbul adayları Beştaş ve Çepni

31 Mart yerel seçimlerinde partiler arasındaki yarışta en çok konuşulan illerden biri İstanbul. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un adı öne çıkarken DEM partinin İstanbul ile ilgili kararı da merakla bekleniyordu. DEM Parti seçim yarışına Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile katılacağını açıkladı.

Meral Danış Beştaş kimdir?

Murat Çepni kimdir?

İstanbul'da sahip olduğu oy oranı nedeniyle gözler DEM Parti'nin İstanbul ile ilgili kararındaydı. Kısa süre önce İstanbul'da adaylık için Başak Demirtaş adı telafuz edildi. Resmi bir açıklama beklenirken Başak Demirtaş aday olmadığnı duyurdu.

Resmi açıklama bugün parti sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından yapıldı. Doğan, 40 il ve 16 büyükşehir belediyesi için adayları açıkladı.

İstanbul adaylığı için bir grup 'düşük profilli aday' gösterilerek CHP'nin önünün açılacağını iddia ediyordu. Ancak adaylar DEM Parti içerisinde öne çıkan isimler oldu.

Karıncanın kardeşi: Murat Çepni

Seçimlerde yasal olarak pusulada Meral Danış Beştaş'ın ismi olacak ama her iki isim seçilmesi halinde eşbaşkan olarak görev yapacak.