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Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 15:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 15:06
2 dk Okuma

DEM Parti: İranlı Kürt göçmenlerin geri gönderilmesi insan haklarına aykırıdır

Özgül Saki, İran’da ölüm riski altında olan bu kişilerin geri gönderilmelerinin uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti: İranlı Kürt göçmenlerin geri gönderilmesi insan haklarına aykırıdır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde (GGM) tutulan İranlı Kürt göçmenlerin akıbetini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu.

Saki, İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan protestolara katılan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek isteyen dört Kürt göçmenin, İran’a geri gönderilme riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Göçmenler idam tehlikesi altında

Milletvekili Saki, İran'da 13 Eylül 2022'de öldürülen Jina Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolara katıldıkları için dava açılan dört İranlı Kürt göçmen olan Hüseyin Minbai, Şevgar Muhammadi, gazeteciler Reşad Muhammadi ve Fahime Hüseyni’nin Edirne GGM’de tutulduğunu ve idam edilme tehlikesine rağmen İran’a gönderilmek üzere sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Soru önergesinde, Türkiye’nin taraf olduğu 1951 Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na (YUKK) atıfta bulunan Saki, göçmenlerin işkence, kötü muamele veya idam tehlikesi altında oldukları bir ülkeye geri gönderilemeyeceklerini hatırlattı.

Saki, uluslararası koruma kapsamındaki bu kişilerin Türkiye'deki hukuki durumlarının netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özgül Saki, İran’da ölüm riski altında olan bu kişilerin geri gönderilmelerinin uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.

Saki, önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

*Hüseyin Minbai, Şevgar Muhammadi, Reşad Muhammadi ve Fahime Hüseyni’nin Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde tutulduğu doğru mu?

*Bu göçmenlerin Türkiye’deki güncel hukuki durumları nedir? Kendilerine uluslararası koruma statüsü verildi mi?

*Göçmenler hakkında sınır dışı etme kararı verilmiş midir? İran’a gönderilmeleri durumunda işkence veya idam riski değerlendiridi mi?

*Edirne Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan göçmenlerin avukatla görüşme, hukuki başvuru ve bilgi edinme haklarını kullanabilme koşulları sağlanıyor mu?

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Özgül Saki göçmenler Türkiye'deli İranlı göçmenler geri gönderme merkezi
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