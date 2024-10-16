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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 14:02
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 14:47
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DEM Parti İnegöl İlçe Örgütü'ne taşlı saldırı

DEM Parti Bursa İl Eşbaşkanı Deniz Büyük, bu tür saldırıların organize şekilde gerçekleştirildiğini ve olayın aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti İnegöl İlçe Örgütü'ne taşlı saldırı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İnegöl İlçe Örgütü'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre saldırgan, kamerasını kurduktan sonra taşlarla ilçe binasının camlarını kırdı. O sırada binanın yakınında bulunan DEM Parti üyeleri tarafından yakalanan saldırgan, polise teslim edildi.

Basın açıklaması çağrısı

Saldırı haberini alan DEM Parti İnegöl İlçe Örgütü yöneticileri ve partililer, ilçe binasına gelerek saldırıya tepki gösterdi.

DEM Parti Bursa İl Eşbaşkanı Deniz Büyük, burada yaptığı konuşmada, bu tür saldırıların organize şekilde gerçekleştirildiğini ve olayın aydınlatılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Büyük, saldırıların kendilerine geri adım attıramayacağını belirterek, tüm demokratik kurumları ve yurttaşları bugün saat 19.00'da ilçe binası önünde düzenlenecek protesto ve basın açıklamasına destek vermeye davet etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti inegöl dem parti'ye saldırılar
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