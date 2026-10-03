DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

DEM Parti kaynaklarına göre yaklaşık bir saat süren görüşmede, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında PKK’nin silahsızlanma adımlarını denetlemek üzere oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu gündeme geldi.

Heyet, kurulun gerçekleştirdiği iki toplantı ile oluşturulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı; görüş ve önerilerini iletti.

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Kurtulmuş ile yasal düzenlemeler görüşüldü

Buldan ve Sancar daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşmede, “çerçeve yasa” sonrasında yeni yasama döneminde yapılması öngörülen yasal düzenlemeler ile oluşturulacak izleme kurulu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

(NÖ)