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YT: Yayın Tarihi: 03.10.2026 18:52 3 Ekim 2026 18:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.10.2026 18:56 3 Ekim 2026 18:56
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, Cevdet Yılmaz ve Numan Kurtulmuş ile süreç ve yasal düzenlemeleri görüştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

DEM Parti kaynaklarına göre yaklaşık bir saat süren görüşmede, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç kapsamında PKK’nin silahsızlanma adımlarını denetlemek üzere oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu gündeme geldi.

Heyet, kurulun gerçekleştirdiği iki toplantı ile oluşturulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı; görüş ve önerilerini iletti.

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1 Ekim 2026

Kurtulmuş ile yasal düzenlemeler görüşüldü

Buldan ve Sancar daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşmede, “çerçeve yasa” sonrasında yeni yasama döneminde yapılması öngörülen yasal düzenlemeler ile oluşturulacak izleme kurulu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
süreç dem parti imralı heyeti Numan Kurtulmuş
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/haber/pervin-buldan-somut-adimlarin-atilacagi-bir-surece-girecegiz-323712
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