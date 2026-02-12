DEM Parti İmralı Heyeti: Yasal çerçeve gecikmeden çıkmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, dünkü (11 Şubat) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Yaklaşık bir saat süren ve Beştepe’de gerçekleşen görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

“Güven verici adımlar”

Demokratikleşme ve özgürlükler açısından güvenilir bir temel oluşturacak yasal çerçevenin gecikmeden ve geniş bir uzlaşıyla hazırlanmasının önemine dikkat çekilen ve Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın imzasının yer aldığı açıklama şöyle:

“DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.

“Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

“Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz.” (TY)