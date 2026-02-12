ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 09:45 12 Şubat 2026 09:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 09:48 12 Şubat 2026 09:48
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti İmralı Heyeti: Yasal çerçeve gecikmeden çıkmalı

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdikleri ziyarete dair açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti: Yasal çerçeve gecikmeden çıkmalı
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, dünkü (11 Şubat) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Yaklaşık bir saat süren ve Beştepe’de gerçekleşen görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüştü: "Rapor, ay sonuna yetişebilir"
Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüştü: "Rapor, ay sonuna yetişebilir"
11 Şubat 2026

“Güven verici adımlar”

Demokratikleşme ve özgürlükler açısından güvenilir bir temel oluşturacak yasal çerçevenin gecikmeden ve geniş bir uzlaşıyla hazırlanmasının önemine dikkat çekilen ve Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın imzasının yer aldığı açıklama şöyle:

“DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye’ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.

“Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

“Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti imralı heyeti Recep Tayyip Erdoğan Pervin Buldan Mithat Sancar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git