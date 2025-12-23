DEM Parti İmralı heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrasında heyet, gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"Hukuksal güvencelere ihtiyaç var"

Mithat Sancar, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti ve sürecin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli etki ve sonuçları olacağını belirtti:

"Bundan sonra bu etki devam edecek. Hem demokratik meşrutiyet, katılım, şeffaf ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak. Ortak rapor yazım aşamasına gelinmiş oldu. Ortak raporun da Ocak ayında ya da başında çıkması planlanıyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu gün Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşme, şimdi Sayın Numan Kurtulmuş ile yaptığımız görüşmenin toplamında şunu söyleyebilirim: Evet, bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var. Ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreç ile sınırlı değil, bütün toplum için gerekli.

"Adil, eşit bir hukuk sistemi ve uygulanması, toplumsal barışın ülkede geçerli olması önemli. Demokrasi hepimiz için önemli. Bütün ülke için önemli. Barış, hem Kürt sorununda hem Türkiye’nin tamamında hem de bütün bölgede çok hayati bir ihtiyaç. Bunların birbiri ile ilişkisi ve etkileşimi de konuşmalarımız ve görüşmelerimiz içinde yer almıştır."

"Ortak mutabakat önemli"

Ardından söz alan Pervin Buldan da şöyle konuştu:

"Önemli olan şu; bu süreç içerisinde siyasi iradenin ortak bir mutabakat oluşturmuş olması çok önemli. Ama aynı zamanda yüksek bir iradenin de, parlamentonun da bu sürece sahip çıkması önemli. Kurtulmuş’un bu iradeye sahip çıkması ve yapıcı rolünden dolayı teşekkür ederiz. Ocak ayı ortalarında raporun nihayete ermesini hem görüşlerimizi ifade ettik hem Kurtulmuş’un görüşlerini aldık, güzel bir görüşme oldu."

