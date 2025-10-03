ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 10:41
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 16:29
1 dk Okuma

DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için gittiği İmralı’dan döndü.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Öcalan ile görüşme için saat 10.30'da yola çıktı. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.

DEM Parti, görüşmeye ilişkin yarın yazılı açıklama yapılacağını kaydetti.

En son 28 Ağustos’ta görüşülmüştü

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yer aldığı İmralı Heyeti, ilk olarak 28 Aralık 2024’te Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyetin ikinci görüşmesi ise 22 Ocak’ta gerçekleştirildi. İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, siyasetçi Ahmet Türk, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüştü.

Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdikten sonra tedavisinin sürdüğü 21 Nisan’da Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, İmralı Heyeti olarak Abdullah Öcalan ile görüştü. İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, PKK’nin 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrenin ardından 18 Mayıs’ta Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol ile birlikte DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar’ın da dahil olduğu İmralı Heyeti, 6 Temmuz, 25 Temmuz tarihlerinde görüşme gerçekleştirdi. Heyet son olarak 28 Ağustos’ta İmralı Adası’na giderek bir görüşme gerçekleştirmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
imralı dem parti Özgür Faik Erol Mithat Sancar Pervin Buldan Abdullah Öcalan
