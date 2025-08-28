DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

MA'nın haberine göre, Heyette Wan Milletvekili Pervin Buldan, Riha Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Bu ziyaret, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ardından yapılacak ilk görüşme olacak. Öcalan’ın, komisyonun çalışmaları ve silah bırakma sürecine dair mesajlar vermesi bekleniyor.

İmralı Heyeti, ilk kez 28 Aralık 2024’te Öcalan ile bir araya gelmiş, ikinci görüşmesini ise 22 Ocak’ta gerçekleştirmişti. Bu süreçte heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Ahmet Türk, Milletvekili Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erol da yer almıştı. Söz konusu görüşmede Öcalan, “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” yapmıştı.

Önder’in sağlık sorunları nedeniyle heyette yer alamadığı 21 Nisan görüşmesinde Buldan ve Erol, Öcalan ile bir araya gelmişti. PKK’nin 5-7 Mayıs kongresinin ardından ise 18 Mayıs’ta yeni bir buluşma gerçekleşmişti.

Buldan ve Erol’un yanı sıra Mithat Sancar’ın da katılımıyla heyet, 6 Temmuz’da ve son olarak 25 Temmuz’da İmralı’da görüşmeler gerçekleştirmişti.

(EMK)