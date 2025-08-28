ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2025 10:43
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 10:45
2 dk Okuma

DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

Bu ziyaret, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ardından yapılacak ilk görüşme olacak. Öcalan’ın, komisyonun çalışmaları ve silah bırakma sürecine dair mesajlar vermesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
Fotoğraf: İmralı Heyeti Mithat Sancar / Pervin Buldan

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

MA'nın haberine göre, Heyette Wan Milletvekili Pervin Buldan, Riha Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Bu ziyaret, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ardından yapılacak ilk görüşme olacak. Öcalan’ın, komisyonun çalışmaları ve silah bırakma sürecine dair mesajlar vermesi bekleniyor.

İmralı Heyeti, ilk kez 28 Aralık 2024’te Öcalan ile bir araya gelmiş, ikinci görüşmesini ise 22 Ocak’ta gerçekleştirmişti. Bu süreçte heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Ahmet Türk, Milletvekili Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erol da yer almıştı. Söz konusu görüşmede Öcalan, “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” yapmıştı.

Önder’in sağlık sorunları nedeniyle heyette yer alamadığı 21 Nisan görüşmesinde Buldan ve Erol, Öcalan ile bir araya gelmişti. PKK’nin 5-7 Mayıs kongresinin ardından ise 18 Mayıs’ta yeni bir buluşma gerçekleşmişti.

Buldan ve Erol’un yanı sıra Mithat Sancar’ın da katılımıyla heyet, 6 Temmuz’da ve son olarak 25 Temmuz’da İmralı’da görüşmeler gerçekleştirmişti.
İmralı Heyeti, CHP lideri Özel'le görüştü: Barış bütün toplumu kapsamalı
İmralı Heyeti, CHP lideri Özel'le görüştü: Barış bütün toplumu kapsamalı
17 Temmuz 2025
İmralı heyeti yazılı açıklama yaptı
İmralı heyeti yazılı açıklama yaptı
26 Temmuz 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çözüm komisyonu meclis çözüm komisyonu imralı heyeti
ilgili haberler
İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek
25 Ağustos 2025
/haber/imrali-heyeti-bu-hafta-abdullah-ocalanla-gorusecek-310797
DEM Parti İmralı Heyeti: Komisyon bu hafta kuruluyor
16 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-komisyon-bu-hafta-kuruluyor-309502
DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan' iddialarına yalanlama
14 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-nden-ocalan-iddialarina-yalanlama-309455
İmralı Heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi ertelendi
8 Temmuz 2025
/haber/imrali-heyeti-ve-adalet-bakani-yilmaz-tunc-un-gorusmesi-ertelendi-309240
Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi
7 Temmuz 2025
/haber/erdogan-ile-dem-parti-imrali-heyeti-nin-gorusmesi-sona-erdi-309218
İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bir araya geldi
7 Temmuz 2025
/haber/imrali-heyeti-ile-dem-parti-es-genel-baskanlari-bir-araya-geldi-309212
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
6 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-abdullah-ocalan-ile-gorustu-309194
İmralı Heyeti’nin yeni üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar oldu
18 Haziran 2025
/haber/imrali-heyetinin-yeni-uyesi-prof-dr-mithat-sancar-oldu-308534
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek
25 Ağustos 2025
/haber/imrali-heyeti-bu-hafta-abdullah-ocalanla-gorusecek-310797
DEM Parti İmralı Heyeti: Komisyon bu hafta kuruluyor
16 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-komisyon-bu-hafta-kuruluyor-309502
DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan' iddialarına yalanlama
14 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-nden-ocalan-iddialarina-yalanlama-309455
İmralı Heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi ertelendi
8 Temmuz 2025
/haber/imrali-heyeti-ve-adalet-bakani-yilmaz-tunc-un-gorusmesi-ertelendi-309240
Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi
7 Temmuz 2025
/haber/erdogan-ile-dem-parti-imrali-heyeti-nin-gorusmesi-sona-erdi-309218
İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bir araya geldi
7 Temmuz 2025
/haber/imrali-heyeti-ile-dem-parti-es-genel-baskanlari-bir-araya-geldi-309212
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
6 Temmuz 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-abdullah-ocalan-ile-gorustu-309194
İmralı Heyeti’nin yeni üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar oldu
18 Haziran 2025
/haber/imrali-heyetinin-yeni-uyesi-prof-dr-mithat-sancar-oldu-308534
Sayfa Başına Git