DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile 4 saat görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme yapmak üzere bugün İmralı Adası'na gitti.

“Günümüzdeki devrimci hareketlerde duygusal bağlar daha etkili"

Geçtiğimiz 28 Aralık'ta DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Sonrasında yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk de heyete katıldı.

Görüşmenin ardından heyet, Meclis'te temsiliyeti bulunan siyasi parti liderleri, cezaevindeki siyasetçiler ve DEM Parti bileşenleriyle bir dizi temas yürütmüştü.

Bugün yapılan görüşmede heyette yer alacağı açıklanan Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle İmralı'ya gidemedi. Öğle saatlerinde adaya ulaşan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in görüşmesi dört saat sürdü.

İmralı Heyeti, Öcalan ile görüşmek için Bakanlığa başvurdu

İmralı Heyeti'nden Buldan: Herkes meseleye temkinli yaklaşıyor

Ne olmuştu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi. DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü. Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı. Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

(EMK)