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HABER
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 09:13
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 16:49
2 dk Okuma

DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile 4 saat görüştü

Bugün İmralı'ya giden DEM parti heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme kısa süre önce sona erdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta üç kişi önde yürürken görülüyor. Sol tarafta gri ceket ve siyah kravat takmış bir erkek bulunuyor. Ortada koyu renk takım elbise giymiş bir kadın yer alıyor, kendisi gülümser bir şekilde yürüyor. Sağ tarafta ise koyu renk takım elbise ve bordo kravat giyen bir başka erkek bulunuyor. Arkalarında birkaç kişi daha var, ancak bunlar daha flu bir şekilde görünmekte. Fotoğrafın sol köşesinde bir basın mensubu tarafından çekim yapıldığı anlaşılmakta, ön planda bulanık bir şekilde bir kamera yer alıyor. İç mekan aydınlatılmış, duvarlarda dekoratif lambalar ve bitkiler bulunuyor. Fotoğraf resmi bir toplantı veya ziyaret sırasında çekilmiş bir anı yansıtıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme yapmak üzere bugün İmralı Adası'na gitti.

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Geçtiğimiz 28 Aralık'ta DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Sonrasında yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk de heyete katıldı.

Görüşmenin ardından heyet, Meclis'te temsiliyeti bulunan siyasi parti liderleri, cezaevindeki siyasetçiler ve DEM Parti bileşenleriyle bir dizi temas yürütmüştü.

Bugün yapılan görüşmede heyette yer alacağı açıklanan Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle İmralı'ya gidemedi. Öğle saatlerinde adaya ulaşan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in görüşmesi dört saat sürdü.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti imralı heyeti Abdullah Öcalan süreç barış süreçleri
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