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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2025 16:22
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2025 16:36
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DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan' iddialarına yalanlama

DEM Parti İmralı Heyeti tarafındna yapılan açıklamada, "Heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan' iddialarına yalanlama
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleşen görüşmelere ait olduğu iddia edilen notların sosyal medyada yayılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

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İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada "Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir" çağrısı yapıldı.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Heyetdışı yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığının altını çizen DEM Parti, "İmralı Adasında yapılan tüm görüşmeler heyetimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
öcalan dem parti imralı heyeti
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