DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan' iddialarına yalanlama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleşen görüşmelere ait olduğu iddia edilen notların sosyal medyada yayılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi sona erdi

İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada "Heyetçe sunulan ve anlatılanlar dışında tahrif edilmiş, spekülatif ve mesnetsiz yorumlara tabi tutulmuş belge ve bilgilere itibar edilmemelidir" çağrısı yapıldı.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Heyetdışı yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığının altını çizen DEM Parti, "İmralı Adasında yapılan tüm görüşmeler heyetimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca heyetimizce açıklananlar dışında hiçbir görüşme notu veya belgeye itibar edilmemelidir" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

(AB)