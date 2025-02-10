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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 15:13
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 15:49
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DEM Parti İmralı Heyeti, Mesut Barzani ve Bafıl Talabani ile görüşecek

Ziyaret kapsamında heyet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ile bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, basın açıklaması yapan bir grup siyasetçi ve onların etrafını saran gazeteciler görülüyor. Ortada, bir erkek siyasetçi mikrofonlara konuşuyor. Sağında kırmızı ceketli bir kadın ve solunda yaşlı bir erkek yer alıyor. Mikrofonlarda çeşitli medya kuruluşlarının logoları dikkat çekiyor. Arka planda bir kamu binasının tabelası ve kırmızı bir yapı görünmekte. Gazeteciler, mikrofonları uzatarak açıklamayı kaydediyor. Bu görüntü, önemli bir siyasi açıklama veya gelişmeyle ilgili bir basın toplantısını yansıtıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) İmralı Heyeti, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında heyet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) lideri Bafıl Talabani ile bir araya gelecek.

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DEM Parti’den açıklama

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerin detaylarına yer verildi. Açıklama şöyle:

“Heyetimiz 16 Şubat Pazar günü Hewlêr’de (Erbil) Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Ardından, 17 Şubat Pazartesi günü Süleymaniye’ye geçerek YNK lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileriyle görüşmeler yapacaktır. Bu ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve yetkililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak Sayın Öcalan’a iletilecektir.”

Süreçte neler yaşandı?

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte, ilk görüşmesini 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

İlk görüşmenin ardından heyet, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılımıyla çeşitli siyasi parti liderlerini ziyaret ederek onların çözüm sürecine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Heyet, son olarak 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmelerin ardından, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağı ve bu açıklamanın Şubat sonu ya da Mart başında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapacağı temasların, sürecin nasıl şekilleneceği konusunda kritik bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
siyaset barzani Sırrı Süreyya Önder süreçler imralı heyeti
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