DEM Parti İmralı Heyeti: Komisyon bu hafta kuruluyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Görüşmede, çözüm süreci ve cezaevlerindeki siyasi tutukluların durumu gündeme alındı.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, sürecin geldiği aşamayı değerlendirdi.

Fotoğraf: Adalet Bakanlığı

Gazetecilerin komisyonailşkin sorularını yanıtlayan Sancar, "Zaten çok yakında çalışmalara başlayacak. Kurulması konusunda bu hafta diye bilgi aldık" açıklamasını yaptı.

"Önemli ve olumlu bir görüşme"

Gerek siyasi gerekse hukuki adımlar açısından görüşmenin önemli olduğunu söyleyen Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Bugün heyet olarak önemli görüşmelerimiz var. İlk ziyaretimizi Adalet Bakanı Sayın Tunç ile gerçekleştirdik. Kendisine bizi kabulü için teşekkür ediyoruz. Önemli bir ziyaret oldu, sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda hem de hukuki anlamda hem de bundan sonra süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık. Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Sayın Adalet Bakanının da önemli rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik kendisine. Kendisi de zaten şimdiye kadar her türlü desteği sunduğunu ama bundan sonra da bu sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürütülmesi için görev üstleneceğini ifade etti. Bu anlamıyla önemli ve olumlu bir görüşme oldu."

"Tunç'un rolü şu aşamada çok özel"

Adalet Bakanı Tunç ve yardımcılarıyla verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Mithat Sancar da sürecin geldiği aşamada hukuki zeminin öneminin altını çizerek şöyle devam etti:

"Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi ve istediğimiz barışa ve hukuk devletine, demokrasiye doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığına özel bir konumda duruyor. Çok fazla çalışma yapılacak bundan sonra elbette. Kendimiz bu çalışmalara zaten elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz ama bakanlıkla istişare, diğer makamlarla istişare gibi çok önemli. Adalet Bakanlığı'nın şu aşamada rolü çok özel.

"Katkısı en üst düzeyde olacak"

Sayın Bakan da ellerinden gelen her türlü çabayı sarf edeceklerini çok açık bir şekilde söyledi. Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça ilerlemesi de sonuca doğru yürümesi de kolaylaşır. Buna inancımız var. Bu konuda yapılacak çalışmalara Adalet Bakanlığı'nın katkısının da bundan sonra en üst düzeyde olacağı yönünde kendilerinin de bayanı var."

Demirtaş'ın tahliyesi gündem oldu

Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruyu yanıtlayan Pervin Buldan, "Her konu konuşuldu, ancak detay vermeyeceğiz ve soru da almayacağız diye kararlaştırmıştık. Sorabileceğiniz bütün soruları konuştuk" dedi.

"Silah bırakma aşama aşama ilerleyecek"

Buldan, silah bırakma sürecinin takvimine ilişkin soruya ise "Bir takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek. Aşama aşama gidiliyor zaten, başka bir aşamaya girilecek. Biz her aşamayı kamuoyuyla zaten paylaşıyoruz, bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"Komisyon bu hafta kurulacak"

Sancar, ise komisyona ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

"Komisyon kurulduktan sonra bütün bu konular komisyonda açıkça müzakere edilecek. Şuan herhangi bir öngörüde bulunmamız doğru değil. Zaten çok yakında çalışmalara başlayacak. Kurulması konusunda bu hafta diye bilgi aldık."

Heyet, Ahmet Davutoğlu ile görüşmek üzere Gelecek Partisi Genel Merkezi'ne geçti.

(AB)