biamag
YT: Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:46 15 Aralık 2025 11:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.12.2025 13:20 15 Aralık 2025 13:20
Okuma Okuma:  2 dakika

DEM Parti İmralı Heyeti ile Özel görüşmesi ertelendi

DEM Parti İmralı Heyeti, yarın saat 10:00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde biraraya gelecek.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yarın yapılması planlanan görüşme ertelendi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 16 Aralık Salı günü yapacağı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Görüşmenin tarihi netleştirildiğinde bilgi verilecektir" denildi.

Adalet Bakanı'ndan randevu talebi

Diğer yandan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın saat 10:00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde görüşeceği duyuruldu.

Öte yandan İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AKP'den de randevu talebinde bulundu. Heyetin önümüzdeki günlerde bu görüşmeleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

"Suriye'de demokratik anayasa olmalı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşen İmralı heyetinin 16 Aralık Salı günü CHP Genel Merkezi’ni de ziyaret edeceğini açıklamıştı.

CHP lideri Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Sayın Pervin Buldan ve Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Pervin Buldan önemli birtakım açıklama yaptı. Devlet Bey de ‘Her satırının altına imza atıyorum’ dedi. Heyet bizden de randevu istedi. Salı günü 12’de heyet bizi de ziyaret edecek. Pervin Hanım ve üç kişilik heyet Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelecekler. Suriye'de demokratik anayasa olmalı. O demokratik anayasa çerçevesinde bir ordu oluşacaksa nasıl olacağı, şu andaki unsurların o orduda nasıl yer alacağı doğru şekilde tarif edilir. Şu an Suriye’nin realitesini görüp, Suriye’nin realitesinde bir anayasal devlet inşa edip, orada stabiliteye, bundan sonraki süreç için artık hep birlikte yaşama, hep birlikte var olma ve hep birlikte savunma iradesini koymak. Biz de bu devlete dostluk edelim diyoruz, komşuluk edelim diyoruz."

(AB)

İstanbul
Gülşah Durbay CHP MHP Devlet Bahçeli
