HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:02 18 Aralık 2025 18:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 18:06 18 Aralık 2025 18:06
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti İmralı Heyeti ile CHP görüşmesi için yeni tarih belli oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşama vedası üzerine ertelenen DEM Parti İmralı Heyeti ile CHP görüşmesi 22 Aralık'ta CHP Genel Merkezi’nde yapılacak.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında yapılacak görüşmenin yeni tarihi belli oldu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 22 Aralık Pazartesi günü saat 12:00’de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti temaslarını sürdürmüştü. Bu kapsamda heyet, geçtiğimiz cuma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Heyet ile CHP arasında 16 Aralık Salı günü yapılacak görüşme ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşama vedası nedeniyle ertelenmişti.

Heyet, AKP ile 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te görüşme gerçekleştirecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Gülşah Durbay Pervin Buldan imralı heyeti CHP Özgür Faik Erol Mithat Sancar
