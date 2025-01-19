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HABER
Yayın Tarihi: 19 Ocak 2025 11:41
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2025 12:02
2 dk Okuma

DEM Parti İmralı Heyeti, ikinci görüşme için başvuru yapacak

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi gerçekleştirmek için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti, ikinci görüşme için başvuru yapacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için yarın (20 Ocak) Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, "Heyet başvurduktan sonra kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Ocak'ta ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.

Sırrı Süreyya Önder, Bakan'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Abdullah Öcalan imralı heyeti
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