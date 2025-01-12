DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı Heyeti, bugün Kocaeli Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile görüştü.

İmralı Heyeti, ayrıca HDP eski Milletvekili Semra Güzel'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk bulunuyor.

Yüksekdağ: Omuzumuza ne düşerse yerine getiririz

İmralı Heyeti, görüşmelerin ardından cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Heyet adına konuşan Sırrı Süreyya Önder, “Figen Başkanımızla görüştük. Sağlıkları ve moralleri iyiydi. Semra vekilimizle de görüştük. Bütün kamuoyuna selamları var. Sürece dair yarın kendi hesabından bir açıklama da yapacak” dedi.

Yüksekdağ’ın mesajını ileten Önder, “Ama size iletmemizi istedi ki 'sürecin tam olarak yanı başında, onlara ne düşerse, omuzumuza ne düşerse seve seve yerine getirmeye hazır bir şekilde bekliyoruz' dedi” ifadelerini kullandı.

Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun dışında 5 sene önce tahliye olmuştum. Yine burada konuşmuştuk. 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan 2 şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Onlara verebileceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı bir yoldaş olmak hepimizin toplum olarak boynumuzun borcudur. Bu ciddiyette ve samimiyetteyiz. Bu konuda yüreği yanan, bedel ödeyenler de bizleriz. Hepsinin acısının yüreğimizde hissediyoruz.”

Önder, "Barışa gelince; barış çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak olduğumuz bir şeydir. Çocuklar hiçbir dahillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası hak etmiyor. Sorumluluğumuz, onlara barış içinde bir ülke bırakmak. Çok spekülatif tartışmalar oluyor. Silah kadar zarar veren bir dil bu. Ülke bölünecek, çift dil, çift bayrak falan... Gündemimizde ne böyle bir şey var ne tartıştık, ne de iması yapıldı böyle bir şeyin. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır. Kuşkusunu gidermek isteyen herkesle görüşmeye, derdimizi anlatmaya, önerilerini ve uyarılarını dinlemeye de hazırız. Tek ricam bu toksik dilin bir kenara bırakılması" diye konuştu.

“Güvercin kasaplarına cevaz vermeyelim”

Açık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerini belirten Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama iki anahtarı var bunun. Bir ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten bunu asgari olarak beklemek hakkımız. Bu mesele ne Ahmet Bey’in ne Pervin Hanım’ın ne de benim derdim. Bu hepimizin derdi. Hepimizden olumlu katkı bekliyoruz. Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekilde saldırgan dil kullanarak karşı gelebileceğimiz maksimum nokta bu. Samimiyeti halk takdir edecek. 1 haftadır yollardayız. Yolda barışı talep eden, boynumuza sarılan, elinizi çabuk tutun diyen, zaman zaman uyaran... Bu konuda halkın vicdanı doğruyu işaret ediyor. Güvercin kasaplarına cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu."

Görüşmeler sürecek

Önder, “Kürdistanî partilerle Ankara’daki toplantı ne zaman olacak?” sorusuna, “Evet sürecek. Parti planlıyor. Ne söylersek yanlış olur. Hiçbir toplumsal kesimi paylaşım dışında bırakmayacağız. Derdimiz barışı kurmak. Yol, vasıta en etkili hangisiyle onu yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” yanıtı verdi.

Demirtaş: Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğim tam

(EC)