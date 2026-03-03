ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 14:10
 SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 14:15
Okuma:  1 dakika

DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

Kandıra Cezaevi'nde yapılan ziyaretin ardından Pervin Buldan açıklamalarda bulundu.

"Özgürlük ve eşitlik mücadelesi kıymetli görüyor"

Yüksekdağ'ın derhal tahliye edilmesini talep eden Buldan, kendisinin mesajını da kamuoyuna iletti ve şunları söyledi:

"Herkese çok selamları var. Son derece moralli gördük. Bütün kadınların 8 Mart'ını kutladığını belirtmek istiyorum. Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin çok kıymetli olduğunu söyledi."

İmralı heyeti: Demirtaş'ın hukuksuzluk giderildiğinde sürece katkı sunma isteği var
Bugün 10:11

İmralı heyeti üyeleri, dün de  Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmişlerdi.

(AB)

İstanbul
dem parti Pervin Buldan Mithat Sancar çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci imralı heyeti
