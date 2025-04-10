DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan görüşmesinden memnun ayrıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Kürt sorununda çözüm tartışmaları kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İmralı Heyeti ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşme sonrası DEM Parti Basın Bürosu'ndan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair" açıklaması medyayla paylaşıldı.

DEM Parti "İmralı Heyeti" açıklaması: "Görüşme son derece olumlu" “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. "Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi. "Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz. "Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz.”

Görüşme öncesi Önder: "İnanıyoruz ki, faaliyetler çok daha hızlı adımlarla devam edecek"

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, görüşme öncesinde TBMM kapısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder, "Pervin Başkanımız ile sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz ve kendisini bilgilendireceğiz. Bundan sonrasına ilişkin hem kendi görüş ve önerilerimizi hem de bizler kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki, demokratik siyaset alanı ve barışa dair faaliyetler çok daha hızlı, seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." demişti.

Sırrı Süreyya Önder: “Uzun bir geleceği düşünüyoruz”

"Tüm ülkeye minnettarız"

Gazetecilerin "Tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusuna Önder, "Böyle büyük, iddialı kavramlar kullanmıyoruz. O halkın kendi takdiri. Biz bugüne kadar süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de tüm ülkeye minnettarız," diyerek karşılık vermişti.

Şimdiye kadar yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi veren, bugünkü kabulün de önemine değinen Buldan ise, "Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun. Barışa vesile olsun," diyerek beklentilerini dile getirmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye başladı. Heyet görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı. pic.twitter.com/MCQEaoxqxm — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 10, 2025

Görüşmeye dair dün (9 Nisan) TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, “DEM heyetini kabul ederek hem kendileri ile görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz,” demişti. (TY)