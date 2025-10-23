ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2025 10:22
2 dk Okuma

DEM Parti İmralı Heyeti: Demirtaş ve Yüksekdağ’ın sürece desteği tam

Yazılı açıklama yapan Buldan ve Mızraklı, "Arkadaşlarımızın barış ve demokrasi yürüyüşüne özgür şartlarda katılması acil talebimiz ve beklentimizdir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, Edirne ve Kandıra Cezaevin'de eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile görüştü.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan İmralı Heyeti tarafından görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Heyet, "Arkadaşlarımız, yüreği özgürlük, barış ve demokrasi için atan herkese en içten selam ve sevgilerini iletti" dedi.

"Adaletsizlik bir an önce ortadan kalkmalı"

İmralı Heyeti'nin yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmelerde esas olarak barış sürecine dair bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunduk. Sevgili Selahattin Demirtaş, sürece desteğinin tam olduğunu vurguladıktan sonra, sürecin başarıya ulaşması, barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sevgili Figen Yüksekdağ da barışın ve demokratik toplumun inşası konusunda umudunu koruduğunu, bu yolda desteğinin ve katkısının güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Suçsuzlukları hukuken de sabit olan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması, arkadaşlarımızın barış ve demokrasi yürüyüşüne özgür şartlarda katılması acil talebimiz ve beklentimizdir."

