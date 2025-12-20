DEM Parti İmralı heyeti, AKP'yi ziyaret etti: "Barış hukuksuz olmaz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Özgür Faik Erol ve Mithat Sancar, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yürüttükleri siyasi parti temasları çerçevesinde AKP ile Meclis’te bir araya geldi.

DEM Parti İmralı Heyeti ile AKP heyeti, yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaptı.

"Görüş alışverişinde bulunduk"

İlk olarak konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler şunları söyledi:

"Bu hafta itibariyle 5 Ağustos'ta toplantılarla başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu. En son biz de Meclis başkanlığımıza dün arz etmiş olduk. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız."

"Barış hukuksuz olmaz"

Ardından konuşan Pervin Buldan, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Görüşmede, bir yılı aşkın bir süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamaya dair istişare ettiklerini belirten Buldan, "Heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz; Barış hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik ve bu aşamada da ilerleyen süreçte de yine istişarelerimiz devam edecek. Sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda da hemfikir olduk diyebilirim" dedi.

"Erdoğan ile görüşmeyi planlıyoruz"

Ardından konuşan Mithat Sancar da şunları söyledi: "Bu önümüzdeki dönem gerçekten has ve özenle yürütülmesi gereken bir dönem. Hukuksal zemini birlikte oluşturmanın önemi çok açık. Burada siyasal mutabakatın ve toplumsal uzlaşmanın öneminin altını bir kez daha çizdik. Sizin huzurunuzda da hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati bir önem taşıdığını dile getirelim. Ziyaretlerimiz devam edecek. Siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sonrasında ise Adalet Bakanı ve Meclis Başkanı ile görüşmelerimiz olacak. Cumhurbaşkanı ile de görüşmeyi planlıyoruz."

