Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara’da bir araya geldi.
Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.
Demirtaş, Özel'e yanıt verdi: Köyler cayır cayır yakılırken de barış istiyorduk
24 Kasım 2026
Hasta mahpuslar ve infaz sorunları
Mezopotamya Ajansının (MA) aktardığına göre, görüşmede barış sürecine ilişkin hukuki düzenlemeler ile hasta mahpusların durumu ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerinde yaşanan sorunlar gündeme geldi.
Görüşmenin içeriğine ve ele alınan başlıklara ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
(NÖ)