Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara’da bir araya geldi.

Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Demirtaş, Özel'e yanıt verdi: Köyler cayır cayır yakılırken de barış istiyorduk

Hasta mahpuslar ve infaz sorunları

Mezopotamya Ajansının (MA) aktardığına göre, görüşmede barış sürecine ilişkin hukuki düzenlemeler ile hasta mahpusların durumu ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerinde yaşanan sorunlar gündeme geldi.

Görüşmenin içeriğine ve ele alınan başlıklara ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

(NÖ)