HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 12:28
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 17:30
2 dk Okuma

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü

Heyetin diğer görüşmelerde olduğu gibi yazılı açıklama yapması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"
ERDOĞAN-DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ
İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"
30 Ekim 2025

Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Heyet, saat 12:00 civarında İmralı’ya doğru hareket etti. Görüşmeye dair detay paylaşılmazken heyetin saat 17:00 civarında döndüğü öğrenildi. Heyetin diğer görüşmelerde olduğu gibi yazılı açıklama yapması bekleniyor.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 28 Ağustos'ta görüşmüşlerdi.

Heyet Erdoğan ile görüşmüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından paylaşılan Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ortak açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 1 Kasım'da görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" demişti.

(AB)

ERDOĞAN-DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ
İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"
30 Ekim 2025
'Süreç' gündemi: İmralı heyeti Erdoğan'la görüşecek; Komisyon bakanları dinleyecek
29 Ekim 2025
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi ertelendi
26 Ekim 2025
Erdoğan ve İmralı Heyeti 28 Ekim'de görüşecek
23 Ekim 2025
DEM Parti İmralı Heyeti: Demirtaş ve Yüksekdağ’ın sürece desteği tam
23 Ekim 2025
CHP’li Namık Tan: Komisyon İmralı’ya gidecekse TSK neden Irak ve Suriye’ye gidecek?
22 Ekim 2025
Bahçeli: 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir sözün hükmü yoktur
14 Ekim 2025
Buldan: Komisyon’dan 5 kişilik heyetin İmralı’ya gitmesi planlanıyor
11 Ekim 2025
Bahçeli: Komisyon İmralı'ya gitmeli, Öcalan SDG'ye çağrısını yinelemeli
7 Ekim 2025
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü
3 Ekim 2025
