DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

ERDOĞAN-DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"

Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

Heyet, saat 12:00 civarında İmralı’ya doğru hareket etti. Görüşmeye dair detay paylaşılmazken heyetin saat 17:00 civarında döndüğü öğrenildi. Heyetin diğer görüşmelerde olduğu gibi yazılı açıklama yapması bekleniyor.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 28 Ağustos'ta görüşmüşlerdi.

Heyet Erdoğan ile görüşmüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından DEM Parti tarafından paylaşılan Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ortak açıklamasında, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 1 Kasım'da görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" demişti.

(AB)