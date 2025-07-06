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Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2025 16:01
 ~ Son Güncelleme: 6 Temmuz 2025 16:06
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DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü

Görüşme, Kürt sorununun çözümüne dair kritik gelişmelerin beklendiği bir haftanın hemen öncesinde yapıldı. Heyetin görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, İmralı Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptı.

MA'daki habere göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyetin yaptığı görüşmenin yaklaşık 2 buçuk saat sürdüğü belirtildi.

Görüşme, Kürt sorununun çözümüne dair kritik gelişmelerin beklendiği bir haftanın hemen öncesinde yapıldı. Heyetin görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Öcalan’ın önümüzdeki günlerde tarihi bir açıklama yapması beklenirken, bu görüşmenin ardından DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapabileceği ifade ediliyor. Aynı süreçte, PKK’ye bağlı bir grubun Federe Kürdistan Bölgesi’nde silah bırakma töreni düzenlemesi de gündemde.

İmralı Heyeti üyelerinden Pervin Buldan ve Özgür Faik Erol, son olarak 18 Mayıs’ta İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapmıştı. O görüşmenin ardından Öcalan, heyet aracılığıyla yaptığı açıklamada, yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Başlayan çözüm süreci tartışmaları kapsamında DEM Parti’nin İmralı Heyeti, bugüne kadar altı kez Abdullah Öcalan ile görüşme yaptı.

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(EMK)

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