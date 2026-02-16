DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüştü: "Rapor, ay sonuna yetişebilir"

İmralı Heyeti son olarak 17 Ocak'ta Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İmralı Heyeti, 11 Şubat'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer almıştı.

Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama

Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedilmiştir:

"Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi. Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz."

