DEM Parti, İmralı adasına Gülistan Kılıç Koçyiğit'in gideceğini açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün saat 14:00’de yapılacak basın toplantısı, Merkez Yürütme Kurulunda gündemdeki konulara ilişkin yürütülen tartışmalar nedeniyle saat 15:00’e alınmıştı.

Saat 15.00 itibarıyla açıklamaya başlayan Ayşegül Doğan, Sözcü TV’ye seslenerek "'DEM Parti sessizliğe büründü' diye başlık atanlara sesleniyorum: Sessizliğe bürünmedik. Biz buradayız" dedi. Doğan, "Seyircileriniz bizi duymak istiyor. Merak ediyorlar. Onların haber alma hakkını korumak için dahi olsa gerçek gazetecilik yapın. 'Sessizliğe büründü' gibi manipülatif başlıkların arkasına farklı niyetlerinizi saklamayın" ifadelerini kullandı.

Gülistan Kılıç Koçyiğit gidecek

Ayşegül Doğan, İmralı Adası’na gidecek heyette partiyi temsil edecek ismin Gülistan Kılıç Koçyiğit’in olacağını açıkladı:

"Komisyon yarın toplanacak ve konuyu konuşacak. Biz DEM Parti olarak İmralı Adası’na gidecek heyette yer alacak komisyon üyemizi belirledik. Merkez Yürütme Kurulumuz da bu konuda kararını verdi. Eğer bir kişiyle temsil edilirse DEM Parti, grup başkan vekilimiz ve komisyonda koordinatör grup başkan vekili olarak görev yapan Gülistan Kılıç Koçyiğit heyette bizi temsil edecek.

"Komisyon koordinasyonumuz Merkez Yürütme Kurulu tarafından tamamlandı. Eğer birden fazla kişiyle temsil imkânı olursa, komisyon üyelerimizden bir isim daha ya da gerektiği kadar isim belirleyeceğiz. En geniş katılımla ve en geniş temsiliyetle oluşturulacak bir heyetin İmralı Adası’nda Sayın Öcalan’la görüşmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

