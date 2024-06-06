DEM Parti iktidara seslendi: İstifa etmiyorlarsa, Türkiye derhal erken seçime gitmelidir

Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına tepkilerin devam ettiği Hakkâri’de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti ) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, kentteki sivil toplum örgütleri (STÖ) ve meslek odalarıyla bir araya geldi.

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KESK Şubeler Platformu binasında yapılan toplantıda, gündem kayyım gaspı oldu.

Toplantıda ilk olarak konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şunları söyledi:

"Gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir, istifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. AKP ve ortağı MHP artık gayrimeşrudur, gayrimeşruluklarını bir kez daha tescillemişlerdir. Ve zaten güç kaybetmişlerdir, tarihin çöp sepetine gideceklerdir. En son seçimlerdeki matematiksel aritmetiğe baktığımızda halkın desteğini kaybetmişlerdir ve bizden siyasi intikam almaktadırlar."

"Bu kayyımı bir daha atamalarının nedeni de budur. Bir nedeni de belediyelerin maddi kaynaklarını kendi kaynakları haline getirebilmek ve yandaşlarına peşkeş çekmektir. Bu gayrimeşru saray yönetimi ve ortağı derhal istifa etmelidir. İstifa etmiyorlarsa Türkiye derhal erken seçime gitmelidir."

"Artık Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur ve bizler erken seçim çağrısını buradan, kayyım rejimini buradan genişletmeye çalıştıkları, odak olarak seçtikleri Hakkari’den bütün Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz. Türkiye derhal erken seçime gitmelidir. Ben burada hepinizi saygıyla sevgiyle selamlarken destek sunan bütün kurumlara Türkiye’den buraya gelen desteğini bizimle paylaşan bütün kurumlarımıza bütün demokrasi güçlerimize devrimci güçlere sosyalistlere partimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Bakırhan: Davası olan Kürt mü bıraktınız?

Ardından konuşan Bakırhan şöyle dedi:

"Neresinden tutalım nesini söyleyelim kürdü tanımadıklarını defalarca söyledik iradesini defalarca gasp ettiler. Bunun bir işe yaramadığını 31 Mart’taki seçim bir kez daha ortaya koydu. Kürdistan ve Türkiye halkları bu irade gaspçılarına bu yolsuzluk ve usulsüzlükle zulümle bu ülkeyi yönetenlere bir sarı kart gösterdi. Ama belli ki onlar kırmızı kart görmek istiyorlar. Biz de parti olarak Türkiye emekçilerle demokrasi güçleriyle bu zulüm politikalarını reddedenlerle, kadınlarla, gençlerle birlikte daha güçlü bir mücadele örerek bir an önce bu zulüm düzenin bitmesi için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.”

“Hakkâri çok önemli stratejik bir yerdir. Onların bu güzel, onurlu ilimize kafayı takmalarının bir sebebi var. Tabii ki sizin duruşunuz onların yüreğinde yaradır. Her seçimde 3 milletvekili çıkarmanız onların yüreğinde bir yaradır. Ama yaraları derinleşsin, Allah bu zulmü yapanlardan hesabı sorsun."

“Hakkâri halkının 40 yıldır sürdürdüğü onurlu direniş onları rahatsız ediyor. Hakkâri, Irak ve İran’a sınır olan onların iştahını kabartacak bir sınır kentimizdir. Kriminal işlerle uğraşıyorlar. Çetelerle mafyalarla kol kola siyaset yapıyorlar. Onlar buradan geçirdikleri tozlarla kendi iktidarlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar."

"Suçişleri bakanının o geçişler için önemsediği kentlerden birisi Hakkâri’dir. Birçok sebepten dolayı burayı gözlerine kestirdiler kayyım atadılar. Şimdi soruyorum; Kürt ne yapsın? ‘belediye başkanlarının davası vardır’ diyorlar. Davası olmayan insan mı bıraktınız? Sadece dava yalanıyla Türkiye kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar.”

Buluşma açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

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(EMK)