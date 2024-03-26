DEM Parti: İktidar kirli oyunlarına devam ediyor
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün yaptığı yazılı açıklamayla, seçim öncesinde karalama kampanyasının, kara propagandanın hedefi olduklarını belirtti.
Partinin, “İktidar kirli oyunlarına devam ediyor” başlıklı açıklamasında, “DEM Parti Parti Meclisi (PM) üyesi olmadığı halde öyleymiş gibi lanse edilen Ahmet Saymadi’nin bir dernekte yaptığı konuşmaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar medyasınca bu kara propaganda doğrultusunda kullanıldığını” ifade etti.
“Kürt coğrafyasında hiçbir parti ile anlaşmamız yok”
DEM Parti MYK’nin açıklamasının tamamı şöyle:
İktidarın korkulu rüyası haline geldiği ve topluma karşı kurulan kumpasları boşa çıkardığı için partimiz her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de özel savaş yöntemlerinin, karalama kampanyalarının, kara propagandaların ve saldırıların hedefindedir. Daha önce yalan, iftira, montaj videolarla partimizi hedef alan iktidar ve denetimindeki medya aparatları bu seçimde de DEM Parti ve Kürt düşmanlığını temel siyaset haline getirmiştir.
DEM Parti Parti Meclisi üyesi olmadığı halde öyleymiş gibi lanse edilen Ahmet Saymadi’nin bir dernekte yaptığı konuşmaların Yürütme’nin başı ve iktidar medyası tarafından kullanılması saldırıların son halkasıdır. İktidar medyasının “büyük itiraf” olarak lanse ettiği bu sözler itiraf değil olsa olsa iftiradır.
Parti kurullarımızda yer almayan, partimiz adına hiçbir konuşma yetkisi bulunmayan Saymadi’nin açıklamaları tamamen kendi hayal dünyasının ürünleridir. Partimizin ‘Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde kimlerle görüştüğü ve hangi sonuçları elde ettiği parti sözcülerimiz ve yetkili kurullarımız tarafından aşama aşama kamuoyuna açıklanmıştır.
Kent Uzlaşısı CHP veya başka bir parti ile tariflenemez, ayrıca Kürt coğrafyasında hiçbir parti ile anlaşmamız yoktur. Kişisel egolarına, gündem olma dürtülerine yenik düşerek partimiz hakkında hayal ürünü senaryolar yazanların halkımız ve partimiz nezdinde hiçbir hükmü ve karşılığı yoktur.
Erdoğan’ın “bunlar irade olamıyor” açıklamalarından sonra iktidar medyası tarafından kullanılan bu tür açıklamaların kime ve neye hizmet ettiği ortadadır. Partimiz diğer bütün partilerden farklı olarak siyaseti halklaştırmış, toplumu, seçmenini, üyelerini aday belirleme önseçimlerine ve karar alma süreçlerine katmış yegane partidir.
Genel seçimlerden sonra yaptığımız yüzlerce halk toplantısı, düzenlediğimiz konferanslar ve aldığımız kararlar bunun göstergeleridir. Partimiz siyaseti dar siyaset seçkinlerinin işi ve uğraşı olmaktan çıkarmıştır. Bütün saldırılara, iftiralara, kumpaslara ve ayak oyunlarına rağmen Newroz kutlamalarında ve seçim kampanyasında milyonların partimiz etrafında kenetlenmesini hazmedemeyenler en iyi bildikleri şeyi yaparak, yalan, iftira, karalama kampanyaları ile sonuç almaya çalışmaktadır.
Bir kez daha hatırlatalım ki, bunlar beyhude çabalardır. Başta AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, DEM Parti’nin iradesini görmek isteyenlerin başka yerlere bakmasına gerek yok, Newroz meydanlarına, seçim mitinglerimize bakmaları yeterlidir.
DEM Parti siyaset üretme becerisiyle, mücadele azmiyle halklarımızın hak ve menfaatlerini en üst düzeyde temsil etmeye, iktidarın oyunlarını boşa çıkarmaya ve 3’üncü Yol siyasetini büyütmeye devam edecektir. Partimiz ve halklarımız kara propagandayı ve kirli oyunları boşa çıkaracaktır.
Ne olmuştu?
Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM üyesi olan Ahmet Saymadi’nin 17 Mart’ta bir dernekte yaptığı, aday belirleme süreçleri ve ittifaklara dair konuşmasının videosu sosyal medyada yayınlandı. Saymadi videoda şunları söylüyor:
“AK Parti’nin kazanmasını engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. CHP’li arkadaşlar Kars’ta aday çıkarmadı biz de Manisa’da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır’da aday çıkarmadı biz başka yerde çıkarmadık. Mersin’de çeşitli ittifaklarımız var hem büyükşehirde hem ilçelerde.
İstanbul’da da 22 tane ilçede seçimlere CHP’nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde DEM Parti’nin grubunu kuracaklar. İlk defa İstanbul’da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız.
İlçede aday çıkarmadınız, ilde niye var? Şimdi bunun da başka bir meselesi var. Geçen seçimde CHP’ye oy verdiğimiz için bizde bir CHP’ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye Büyükşehir’de partimizin logosu orada var. Meral Danış Beştaş arkadaşımızın adı orada, Murat Çepni’nin adı orada. Ama ilçelerde bir ittifak süreci var.
Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar; sadece İstanbul’da sadece genel merkezde alınmaz. ‘Aday çıkarmayalım’ kararına, ‘aday çıkaralım’ kararına, ‘iş birliği yapalım’ kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışan arkadaşlar dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor. Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan, başka yerlerdeki arkadaşlara da sorularak edilerek karar veriliyor.”
(AS)