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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 09:24
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 09:37
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DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını

Baskınla ilgili açıklama yapan DEM Parti Genel Merkezi, il eş başkanlarının gözaltında olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır İl Örgütü binasına bu sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Özel Harekat Polisi, parti binasına giden tüm sokak ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı.

Baskının gerekçesi henüz öğrenilemezken, binada aramalar devam ediyor.

DEM Parti'den açıklama

Baskınla ilgili açıklama yapan DEM Parti Genel Merkezi, il eş başkanlarının gözaltında olduğunu duyurdu:

"Iğdır il binamız polis tarafından ablukaya alındı, aralarında İl Eş Başkanımızın da olduğu gözaltılar var. İktidarın sopası haline gelen polis ve yargı, her adımıyla demokratik siyaset hakkını engellemeye devam ediyor.

"Bu çabalar nafiledir. Hedef göstermelerle, gözaltı ve tutuklamalarla tek bir üyemize bile diz çöktüremeyeceksiniz!" (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti Iğdır polis baskını
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