DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır İl Örgütü binasına bu sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Özel Harekat Polisi, parti binasına giden tüm sokak ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı.

Baskının gerekçesi henüz öğrenilemezken, binada aramalar devam ediyor.

ÎDİR'DE DEM PARTİ BİNASINA POLİS BASKINI



DEM Parti Îdir İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendihttps://t.co/wTNi29bAZ7 pic.twitter.com/IDoJW7Xb5Y — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) October 10, 2024

DEM Parti'den açıklama

Baskınla ilgili açıklama yapan DEM Parti Genel Merkezi, il eş başkanlarının gözaltında olduğunu duyurdu:

"Iğdır il binamız polis tarafından ablukaya alındı, aralarında İl Eş Başkanımızın da olduğu gözaltılar var. İktidarın sopası haline gelen polis ve yargı, her adımıyla demokratik siyaset hakkını engellemeye devam ediyor.

"Bu çabalar nafiledir. Hedef göstermelerle, gözaltı ve tutuklamalarla tek bir üyemize bile diz çöktüremeyeceksiniz!" (TY)