DEM Parti, Iğdır adaylarının başvurusunun reddedilmesine itiraz etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır İl Örgütü, İlçe Seçim Kurulu’nun Belediye Eş başkan adayı Mehmet Nuri Güneş, Hoşhaber Eş başkan adayı Emine Yöndem Kartal ve İl Meclis üyelerinin başvurularını reddetmesi üzerine İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

MA’nın haberine göre; itiraz dilekçesinde YSK’nin açıkladığı takvime göre hareket etmediğine yer verildi.

İtiraz dilekçesinde, geçici adaylık başvurusunun son incelenme tarihinin 24 Şubat olduğu ancak bu tarihe kadar başvurularının değerlendirilmeye alınmadığı ve son günden üç gün sonra redde kararı verildiği belirtildi.

Iğdır İl Seçim Kurulu, DEM Parti Eş Başkan adaylarının başvurusunu reddetti

Bu nedenle “kararın usul yönünden de hukuka aykırı olduğu” ifade edildi. Bu kararla “memnu hakların iadesi” müessesesinin tamamen anlamını yitirdiği belirtilen dilekçede, “Bu karar YSK'nın daha önceki seçimlerde ve bu dönem de diğer partilerin adaylarında uyguladığı kendi kararlarına da aykırıdır” denildi.

Daha önce “katalog suçlar” iddiası ile ceza verilen kişilerin siyasi faaliyet ve bazı haklardan yoksun bırakıldığı ancak daha sonra yapılan yeni düzenlemeler ile “memnu hakları iadesi” düzenlenmesinin eklendiği ve mahkeme kararı ile bu hakların tekrardan teslim edildiği paylaşılan dilekçede aynı zamanda YSK’nin bir kişinin ömür boyunca haklarından yoksun bırakılamayacağına dair verdiği kararlara işaret edildi.

Dilekçede, adayların bu konuda aldığı evraklara da yer verildi.

Dilekçede, adaylık önünde herhangi bir engellin bulunmadığı belirtildi ve itiraz başvurusunun kabul edilmesi talep edildi.

(RT)