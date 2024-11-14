DEM Parti İçişleri Bakanlığı önünde: AKP yine bildik yöntemlerle darbe yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri İçişleri Bakanlığı önünde Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyımlara ilişkin açıklama yaptı.



Bakanlık önünde konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP iktidarının 2016’dan bu yana halk iradesine "darbe" yaptığını söyledi:

"Her gün demokrasiye, sandığa, halk iradesine darbe üstüne darbe yapıyor. Sandığa saygı duymayan, halka saygı duymayan, seçme ve seçilme hakkını her gün yok sayan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız.”



31 Mart yerel seçimlerini hatırlatan Kılıç- Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Büyük kentler dahil olmak üzere ülkenin nüfusunun yüzde 70’inden fazlası AKP’yi yerel yönetimlerde iktidardan düşürdü. Şunu söyledi iktidara; Aklınızı başınıza alın, demokrasiye dönün, hukuka dönün, halkın iradesine saygı duyun. Tıpkı 2015’te yaptığı gibi. AKP 'mesajı aldık' dedi. Biz de şöyle düşündük; herhalde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü kabul edecekler. Anayasaya bağlı olduklarını hatırlayacaklar, sandığa saygı duyacaklar, seçmen iradesine saygı duyacaklar, sandıkla gelenin sandıkla gideceği bir döneme adım atacaklar. Ama çok kısa bir süre sonra sürekli olarak meşruiyetini yitiren, anketlerde eriyen, teşkilatları çözülen ve bir sonraki iktidarın kaybedeceğini, koltuğu kaybedeceğini anlayan AKP, yine bildik yöntemlere halkın iradesine darbe yaptı. 3 Haziran’da Hakkari’de başlayan kayyım süreci, 31 Ekim’de Esenyurt’a uzandı ve 4 Kasım 2016'da HDP’ye darbe yapılan tarihin yıl dönümünde yine yeni bir darbeyle bizleri uyandırdı. Türkiye halklarına yeni bir darbe yaptı.”

(RT)