DEM Parti, İçişleri Bakanı’na zırhlı araç çarpması sonucu ölen çocukları sordu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, yıllardır Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde zırhlı araçların çarpması veya kolluk görevlilerinin açtığı ateşler sonucu çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesi ve yaralanması hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yazılı soru önergesi verdi. Altın, çocuk ölümlerinin cezasız bırakılmasının halkta derin üzüntü ve öfke yarattığını belirtti.

Altın’ın verdiği soru önergesinde öne veriler şöyle:

2000-2020 yılları arasında çocuk ölümleri : En az 385 çocuk hayatını kaybetmiş, 850 çocuk yaralandı.

: En az 385 çocuk hayatını kaybetmiş, 850 çocuk yaralandı. Siyasi süreçlerin çocuk ölümlerine etkisi : Çocuk ölümlerinin, siyasi süreçlerle şekillendiği ve değiştiği belirtildi.

: Çocuk ölümlerinin, siyasi süreçlerle şekillendiği ve değiştiği belirtildi. Önemli çocuk ölümleri : Nihat Kazanhan, Helin Hasret Şen ve Mehmet Uytun gibi çocukların ölümleri kamuoyunda geniş yer buldu.

: Nihat Kazanhan, Helin Hasret Şen ve Mehmet Uytun gibi çocukların ölümleri kamuoyunda geniş yer buldu. Cezasızlık: Polislerin cezasız bırakılması halkta endişe doğurdu.

"Denetim mekanizmaları var mı?"

Altın'ın önergesinde yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

2000 yılından günümüze zırhlı araçların çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuk sayısı nedir? Bu ölümler hangi tarihlerde ve hangi illerde meydana gelmiştir?

Zırhlı araçların karıştığı ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmalar ve sonuçları nelerdir? Bu ölümlerle ilgili herhangi bir cezai işlem yapıldı mı?

Nihat Kazanhan, Helin Hasret Şen ve Mehmet Uytun gibi polisler tarafından öldürülen çocukların dosyalarıyla ilgili hangi adli ve idari işlemler yapılmıştır? Sorumlu polisler hakkında herhangi bir ceza verildi mi?

Zırhlı araçların ve polislerin denetimi konusunda hangi önlemler alındı? Bu önlemlerin yeterliliği nasıl değerlendiriliyor?

Zırhlı araçların kullanımında hız limitlerine uyulması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda hangi düzenlemeler yapılıyor? Bu düzenlemelere uyulup uyulmadığı nasıl denetleniyor?

Polislerin orantısız güç kullanımı ve bu tür ölümlerin tekrar yaşanmaması için hangi eğitim ve denetim mekanizmaları uygulanıyor?

Bölge halkının güvenliğini sağlamak ve benzer ölümlerin tekrar yaşanmasını önlemek için ne tür ek tedbirler alınması planlanıyor?

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(EMK)