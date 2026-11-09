DEM Parti, İBB Meclisi'nde 16 üyeyle grup kurdu

CHP'den ayrılan meclis üyelerinin oluşturduğu 16 kişilik DEM Parti Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde resmen kuruldu. Saraçhane'deki İBB Meclis binasına DEM Parti tabelası asıldı.

DEM Parti'nin İBB Meclis Grubu eş sözcülüğüne Maltepe ve İBB Meclis Üyesi Suat Karaoğlan ile Avcılar ve İBB Meclis Üyesi Nilüfer Yeşiltepe getirildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kent Uzlaşısı kapsamında CHP listelerinden seçilerek İBB Meclisi'ne giren üyeler, DEM Parti'nin kendi çatısı altında çalışma kararı doğrultusunda CHP'den ayrılmıştı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, daha önce yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin kendi partilerinin grubu altında hareket edeceğini ancak Kent Uzlaşısı'na bağlılıklarını sürdüreceklerini söylemişti.

Temelli, İBB Meclisi'ndeki dengelerin İstanbul halkının tercihiyle oluştuğunu belirterek, “Transferlerle, müdahalelerle olacak dengeleri kabul etmiyoruz” demişti.

Çelik: İstanbul İttifakı'nda sorun yok

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 2 Kasım'da DEM Parti'nin İBB Meclisi'nde ayrı grup kurma kararını değerlendirmişti.

DEM Partili üyelerin kendi siyasi gruplarını oluşturmasının 2024 yerel seçimlerinde kurulan işbirliğini sona erdirmeyeceğini söyleyen Çelik, farklı siyasi parti çatılarında siyaset yapmalarının ortak hareket etmeye engel olmadığını belirtmişti.

Çelik, “Evet, farklı bir siyasi parti çatısı altında biz ve onlar, bizim meclis üyelerimiz ve DEM Parti'nin meclis üyeleri görev yapıyor olabilir ama İstanbul İttifakı'nda, onların kendi deyimiyle 'Kent Uzlaşısı' ittifakında bir problem yoktur” demişti.

İBB Meclisi'nde halkın yararına olan konularda birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini belirten Çelik, “Halkın faydasına olan noktalarda hep birlikte hareket edilir” demişti.

Grubun resmen kurulmasıyla DEM Parti, İBB Meclisi'nde ayrı bir siyasi grup olarak temsil edilmeye başladı.

(EMK)