DEM Parti İBB Eş Başkan Adayları: Anket yaptırmadık fakat bütün anket şirketleri bizi ölçüyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meral Danış-Beştaş ve Murat Çepni, İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Hill Otel’de gazetecilerle bir araya geldi.

"Bizi bizden duyun istedik"

Toplantıda ilk olarak Meral Danış-Beştaş konuştu:

"Kampanyamız iki aydır devam ediyor. İstanbul’da kampanyamıza dair adaylık meselesine yönelik beyanlarımız oldu. Kampanyamızı birebir bizden dinlemenizi tercih ettik. Ne yazık ki medya kuruluşları bize çağrı yapmadan, sormadan DEM Parti’yi konuşmaya çalışıyor. HDP’yi konuşmak ne kadar ekol haline geldiyse DEM Parti için de aynı şey geçerli. Bizi bizden duyun istedik. Türkiye’nin birçok kentinde adaylarımızı çıkardık. Bizler, siyasi perspektifimizle alanlarda olacağız. İkinci olarak da kent uzlaşısı başlığımız var. Bu da çok tartışılan başlık.”

Konuşmaların ardından Danış-Beştaş ve Çepni soruları yanıtladı.

“Sadece ilgi sevgi yok, destek de var”

Sorulardan yansıyanlar şöyle:

Şerif Karataş (Evrensel): Sahadaki çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Meral Danış-Beştaş: Yurttaşlarla temas ediyoruz. Sadece ilgi ve sevgi ile değil destekle karşılaşıyoruz. Zaman zaman özel sohbetler de oluyor. Yöre derneklerinde özellikle destek oluyor. Hatırlanacağı üzere en geniş tartışma platformunu yaratan partiyiz biz. On binlerce insanla insanla temas ettik. İlla parti seçmeni de olması gerekmiyor. Bu konuşmaları değerlendirmeleri yaptık. Türkiye’nin her tarafında seçimlere gitmemiz konusunda yoğun bir talep vardı. Halka dayalı bir siyaset yaptığımız siyaset de yapıyoruz bunu söylüyoruz.

“Halkın gerçek taleplerini gündem dışında tutuyorlar”

Nezahat Doğan (Yeni Yaşam): DEM, DEM’in olmadığı yerlerde tartışılıyor, DEM’in içinde olmadığı şekilde şekillendirilmeye çalışıyor. Şu bir gerçek ki stratejik olarak DEM ezberleri bozmuş durumda. DEM kilit yerde duruyorken, bu kilit yeri sizin adaylıklarınız da pekiştirmiş durumda mı? Özellikle seçime birkaç hafta kala DEM Parti’nin nasıl bir stratejisi var?

Murat Çepni: DEM Parti’nin denklem dışında tartışılmasına alışığız. Halkın gerçek taleplerinin bu tartışmaların dışında tutulduğunu söylemek lazım. Burada çok kasti bir yaklaşım olduğunu da söyleyebiliriz. Sadece iktidarın yok sayma, kriminizalize etme politikalarından ziyade ezilen halkların siyasette özneleşmesi aslında burada yok sayılan şey. Biz burada kendi görünürlüğümüzü değil, yok sayılanların da görünürlüğünü inşa etmek istiyoruz. Bizim dışımızdaki partilerin ortaklaştığını görüyoruz. Toplumda yoksul halk iradesinin görünmemesi yönünde ortak bir irade olduğunu görüyoruz. İstanbul’da her taraf bayrak, pankart dolu. Büyük bir kirlilik var. Gerçek sorunlar paylaşılmıyor, bir yandan tehdit dili var. Biz başladığımız gibi devam edeceğiz. Sonuna kadar, en yüksek noktaya kadar sürdüreceğiz. Son hafta bizim ayırt edici çizgilerimiz daha da berraklaşacaktır.

“Yakın tarih derslerle dolu”

Hacı Bişkin (Gazete Duvar): Seçim stratejinizi nasıl anlatıyorsunuz? Anket yaptırdınız mı?

Meral Danış-Beştaş: Birilerine oy verilmemesini söylemiyoruz, bize oy verilmesini talep ediyoruz. DEM Parti’nin adaylarıyız biz de. Temas ettiğimiz her yerde yoğun ilgi olduğunu söyledim. Ben bu soruyu şöyle okudum. Kazanma-kaybettime stratejisini sorduğunuzu düşünüyorum. 2019’da bir defaya mahsus böyle bir karar aldık. Bu seçimde kaybettirme-kazandırma stratejimiz yok, kazanma stratejimiz var. Kendi politikamızla, stratejimizle gidiyoruz. İmamoğlu’na oy vermeyin demiyoruz, bize oy verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yakın tarih çok önemli derslerle dolu. Biz anket yaptırmadık fakat sağ olsunlar bütün anket şirketleri bizi ölçüyor.

"Nefrete karşı ayrımcılık yasağı çıkarılmalı"

Evrim Kepenek (bianet): Eş başkanlık sistemi ile seçime girmeniz sahada nasıl karşılanıyor? Diğer adayların kadın ve LGBTİ+ politikalarını nasıl buluyorsunuz?

Maral Danış-Beştaş: Kadın perspektifi ile sadece kadınların savunduğu bir perspektif değil eş başkanım da bunu anlatır. Kadınların siyasette iradesinin var olmasını çok eksik buluyoruz. Total olarak bir tarafa diğer partileri, bir tarafa da bizim partiyi koyarım. İktidardan muhalefetine bu yaklaşım olduğu sürece kadına yönelik şiddet azalmadığı gibi siyasetteki katılım da artmaz. Bizim politikalarımızın bu anlamda örnek alındığını görüyoruz. "Biz kadın partisiyiz" diyoruz. Nefret söyleminim her zaman karşısında olduk, her bir yurttaşın cinsiyet yönelimi temelinde eşit olması gerektiğini söyledik. Ayrımcılık yasağının yaşama geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Nefret söylemlerinin cinayete neden olduğunu söylemek zorundayız. İstanbul’da kadınlar daha özgür olacak.

Toplantı, soru-cevap kısmından sonra sona erdi.

(EMK)