DEM Parti: Hilvan’da büyük farkla kazanacağız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Urfa’nın Hilvan ilçesinde 2 Haziran'da yenilenecek olan yerel seçim için çalışmalarını sürdürüyor.

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan, Sinan Çiftyürek ve Dilan Kunt Ayan, Hilvan Belediyesi eş başkan adayları Serhan Paydaş ile Garip Yeşil ile önceki dönem Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün de aralarında olduğu heyet, bugün ilçede seçim çalışmalarına devam etti.

“Büyük haksızlığa uğradık”

Heyet, İzollu Bozanbey Caddesi üzerinde işyerleri bulunan esnafları ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, seçimle ilgili konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan “Bu seçim sadece Hilvan için değil her yer için önemli. Büyük bir haksızlığa uğradık. Bu haksızlığı telafi etmenin yolu güçlü bir şekilde sandığa gitmek. Biz Hilvan halkına güveniyoruz. Büyük bir farkla kazanacağımızı biliyoruz,” dedi.

Yurttaşlar ise seçimde yeniden DEM Parti’yi destekleyeceklerini belirtti.