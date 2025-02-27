DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere sabah 9.00 sıralarında İmralı Adası’na doğru yola çıktı.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’un yer aldığı heyet, görüşmenin ardından saat 14.00 gibi İmralı'dan ayrıldı.

Uluslarararası basın kuruluşlarından temsilcilerin de yer aldığı gazeteciler saat 17.00'da Elit World Taksim Oteli'nde yapılacak açıklamayı bekliyor. Parti kaynaklarından yapılan bilgilendirmede açıklamaya akredite olmak için 140 basın kuruluşundan 300 den fazla gazetecinin başvurduğu dile getirildi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.

Çağrının ardından Abdullah Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verildi.

Öcalan ile görüşen Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.