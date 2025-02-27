ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 09:20
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 16:11
2 dk Okuma

DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmesi sona erdi

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti Heyeti'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşme 14.00 sıralarında bitti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
otoğrafta, resmi kıyafetler giymiş üç kişi dış mekânda bir bina önünde duruyor. Ortadaki kişi koyu renkli bir takım elbise, beyaz gömlek ve bordo kravat giyerken hafif bir gülümsemeyle kameraya bakıyor. Solundaki kadın siyah bir ceket, beyaz boğazlı kazak giymiş ve kollarını bağlayarak hafif bir tebessümle bakıyor. Sağ tarafta yer alan yaşlı adam ise koyu renkli bir takım elbise, açık renkli gömlek ve mor desenli bir kravat takıyor. Elleri önde birleşmiş ve ciddi bir yüz ifadesi taşıyor. Arka planda, taş duvarları ve yeşil demir kapıları olan büyük bir bina bulunuyor. Binanın girişinde çiçekler ve ağaçlarla süslenmiş küçük bir bahçe yer alıyor. Güneş ışığı binaların duvarlarına ve yere yansırken, gölgeler de görülüyor. Arka planda birkaç kişi daha bulunuyor, bazıları görüntüyü kaydediyor veya izliyor. Fotoğraf, resmi bir ziyaret, toplantı ya da açıklama öncesi çekilmiş izlenimi veriyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere sabah 9.00 sıralarında İmralı Adası’na doğru yola çıktı.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’un yer aldığı heyet, görüşmenin ardından saat 14.00 gibi İmralı'dan ayrıldı. 

Uluslarararası basın kuruluşlarından temsilcilerin de yer aldığı gazeteciler saat 17.00'da Elit World Taksim Oteli'nde yapılacak açıklamayı bekliyor. Parti kaynaklarından yapılan bilgilendirmede açıklamaya akredite olmak için 140 basın kuruluşundan 300 den fazla gazetecinin başvurduğu dile getirildi.

İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?
İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?
Bugün 12:44

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.

Çağrının ardından Abdullah Öcalan'a 43 ay sonra ilk kez görüş izni verildi.

Öcalan ile görüşen Heyette, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen görevden alınarak yerine kayyım atanan Ahmet Türk yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

(EMK/RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti siyaset Pervin Buldan
ilgili haberler
İSTANBUL'DA TARİHİ ÇAĞRI
Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli
Bugün 16:00
/haber/ocalan-tum-gruplar-silah-birakmali-ve-pkk-kendini-feshetmeli-304954
DEM Parti, Abdullah Öcalan görüşmesi yarın
26 Şubat 2025
/haber/dem-parti-abdullah-ocalan-gorusmesi-yarin-304908
DEM Parti: Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek
24 Şubat 2025
/haber/dem-parti-heyetimiz-birkac-gun-icerisinde-imrali-ya-gidecek-304841
MEHMET ALKAN'IN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLDİ
DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis
20 Şubat 2025
/haber/dem-partili-kagizman-belediye-es-baskani-na-6-yil-3-ay-hapis-304746
DEM Parti’den gözaltılara tepki: Korkunun ecele faydası yok
18 Şubat 2025
/haber/dem-partiden-gozaltilara-tepki-korkunun-ecele-faydasi-yok-304639
Dört kentte polis baskını: ÖHD'li avukatlara, DEM Parti ve DBP'lilere gözaltı
14 Şubat 2025
/haber/dort-kentte-polis-baskini-ohd-li-avukatlara-dem-parti-ve-dbp-lilere-gozalti-304556
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İSTANBUL'DA TARİHİ ÇAĞRI
Öcalan: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli
Bugün 16:00
/haber/ocalan-tum-gruplar-silah-birakmali-ve-pkk-kendini-feshetmeli-304954
DEM Parti, Abdullah Öcalan görüşmesi yarın
26 Şubat 2025
/haber/dem-parti-abdullah-ocalan-gorusmesi-yarin-304908
DEM Parti: Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek
24 Şubat 2025
/haber/dem-parti-heyetimiz-birkac-gun-icerisinde-imrali-ya-gidecek-304841
MEHMET ALKAN'IN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLDİ
DEM Partili Kağızman Belediye Eş Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis
20 Şubat 2025
/haber/dem-partili-kagizman-belediye-es-baskani-na-6-yil-3-ay-hapis-304746
DEM Parti’den gözaltılara tepki: Korkunun ecele faydası yok
18 Şubat 2025
/haber/dem-partiden-gozaltilara-tepki-korkunun-ecele-faydasi-yok-304639
Dört kentte polis baskını: ÖHD'li avukatlara, DEM Parti ve DBP'lilere gözaltı
14 Şubat 2025
/haber/dort-kentte-polis-baskini-ohd-li-avukatlara-dem-parti-ve-dbp-lilere-gozalti-304556
Sayfa Başına Git