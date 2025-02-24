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Yayın Tarihi: 24 Şubat 2025 13:52
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2025 14:20
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DEM Parti: Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: "Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruları birkaç gün içerisinde, bugün ya da yarın yapmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor."

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti: Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında üçüncü İmralı görüşmesine dair konuştu.

Kılıç Koçyiğit, görüşmede ele alınacak konu başlıklarına ve başvuruya ilişkin bilgi verdi:

"Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruları birkaç gün içerisinde, bugün ya da yarın yapmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor. İmralı'da yapılacak ziyarette, özellikle Güney Kürdistan'da yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar Sayın Öcalan'a aktarılacak. Bu görüşmeden sonra Sayın Öcalan'la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak. Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz. Yeniden Türk ve Kürt ittifakının kurulacağı bu zemini baltalayan ve zehirleyen, bunun önüne set çeken pratiklerin, en başta siyaset ve toplum tarafından mahkum edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.”

"Meclis elini taşın altına koymalı"

Kılıç Koçyiğit, yapılacak tarihi çağrının ardından Meclis'e sorumluluk düştüğüne vurgu yaparak, "Bu tarihi çağrı yapıldıktan sonra Meclis'e sorumluluk almaya, elini taşın altına koymaya, bu çağrının gerekliliklerini yerine getirecek yasal düzenlemeler için bir an önce işe koyulma çağrısı yapmak istiyorum" dedi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
imralı heyeti dem parti
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