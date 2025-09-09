DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme gelen konulara dair basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Doğan, "Önümüzdeki hafta Eş Genel Başkanlarımızdan oluşan bir heyet İmralı’yı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden alınmasına tepki gösteren Doğan, "Hukuk dışı bir durumla karşı karşıyayız. Halkın iradesine darbe yapılarak belediyelere atanan kayyımlar, bugün artık kongrelere kadar uzanmış durumda. Kayyım bir yıkımdır, kötülüktür. İl kongresinin iptaline yönelik dava açılamaz; bu konu tartışmaya kapalıdır. Dolayısıyla alınan karar ne hukuki ne de meşrudur" dedi.

"Mesele CHP meselesi değil"

Mahkemenin yetkili olmadığı bir konuda karar verdiğine dikkati çeken Ayşegül Doğan, şöyle konuştu:

"Kararın hukuki, demokratik ve meşru bir karar olduğunu anlatmaya çalışıyorlar ya da buna inandırmaya çalışıyorlar. Hangi siyasi partiye yönelik olursa olsun bu antidemokratik uygulamaların karşısındayız. Çünkü mesele CHP meselesi değil, mesele Türkiye'nin demokrasi meselesi. Olayı böyle ele alıyoruz. Bu sebeple de bunun karşısında duruyoruz. Buna karşı mücadele ediyoruz. Bu böyle CHP'yi savunmak ya da savunmamak gibi bir yere sıkıştırılamaz. Böyle değerlendirilemez. Bu mesele hukuk güvenliği meselesi, bu mesele seçim sistemine sahip çıkma meselesi. Bu mesele demokratik siyasete sahip çıkma meselesidir.

"Kumpas stratejisinden vazgeçmeli"

Siyasi rekabeti göze alamadığınız için kumpas kurma stratejisiyle yol alınamadığını bugüne kadar gördük. O yüzden bu kumpas kurma stratejisinden ve aklından vazgeçmek gerekiyor. Yani bir yandan Barış ve Demokratik Toplum Süreci konuşuyoruz. Bir yandan Meclis'teki komisyona gözlerimiz çevrili, oraya dikkat kesilmiş vaziyetteyiz. Neden; Türkiye'nin bu antidemokratik uygulamalardan vazgeçip, demokratikleşme yolunda yeni bazı adımlar atması için, yeni bir zemin oluşturması için.

Hukuk yalnızca siyasi bir takım çıkarları korur vaziyette. Yargı işini, yapması gerekeni yapsın. Hukukun teminatı olsun ve hukuku savunsun. Adaletin ve hukuk sisteminin güvenliği için iş başında olmalı yargıçlar. Demokratik siyaset alanının genişlemesini beklediğimiz bir dönemde bunları kabul etmediğimizi, kayyumun demokrasiye bir kayyum olduğunu ve bunun bir parti meselesi olmadığını, demokrasi meselesi olduğunu yinelemek isterim. Siyaseti o kadar daraldı ki, toplumdaki güvensizlik o kadar çok yükseldi ki bunu tersine çevirebilecek tek şey daha fazla demokratikleşme ve özgürlük alanını açmak, hukuku sağlamak."

Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı: Öcalan'la görüşülmesi çok önemli

Meclis'teki komisyon çalışmalarına değinen Ayşegül Doğan, şöyle devam etti:

"Komisyonun çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için bazı gereklilikleri var. Öcalan ile görüşmezseniz, odak noktanızdan uzaklaşırsınız. Fokuslanmanız gereken yere dönüp bakmamış olursunuz. Yeni, eski alışkanlıklarla inşa edilemez. Ezberlerin dışına çıkmak gerekiyor. Ezberlerin dışına nasıl çıkabilirsiniz? Yeni bir şey yaparak çıkabilirsiniz. Bir dönüm noktası yaratarak çıkabilirsiniz. Tarihte önemli bir iz oluşturabilecek bir girişimde bulunarak çıkabilirsiniz. Oysa hala tercih edilen ne? Tabular. Bu tabu yaratma ya da var olan eski kodlar üzerinden tabuları koruma, bu iki anlayıştan vazgeçmek gerekiyor. Ne yeni tabuya ihtiyacımız ver Türkiye'de, ne de var olanları korumaya ihtiyacımız var. Aksine, onlar kaybettirdi bugüne kadar ülkeye. Burada işte esas paradoksal durum ortaya çıkıyor bir yan bir yanıyla da. Büyük acılarla, binlerce canla varıldı bu noktaya. Artık yetmez mi."

"Öcalan bir ada mesafesinde"

Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan'ın DEM Parti İmralı Heyeti’ne "Komisyona anlatacağım, aktaracağım önemli şeyler var" dediğini paylaştı ve devamında şunları aktardı:

"Komisyon, Sayın Öcalan ile görüşmenin formülünü bulmak zorunda. Bu bir gerekliliktir ve olması gerekendir. Yani doğal akışında ilerlesin istiyorsanız çözüm arayışı, barış arayışı bu konuda onlarca yıldır çalışması olan, bu zemini oluşturmaya çalışan, bunu siyasi bir zemine taşıyarak hukuki bir zeminde çözmek için tutarlı bir şekilde mücadele eden bir lidere yol açmanız gerekiyor. Sayın Öcalan bir ada mesafesinde ama burada tartışmalar farklı şekilde sürüyor. Bunu doğru bulmuyoruz ve mutlaka Sayın Öcalan ile görüşmeler yapılması gerektiğini yineliyoruz."

Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı

Devlet Bahçeli'nin "Gelsin Mecliste konuşsun, umut hakkı tanınsın" sözlerini hatırlatan Ayşegül Doğan, bu sözler üzerinden bir yıl geçtiğini kaydetti. Ayşegül Doğan, "İktidarından muhalefetine herkes bu sorunun yanıtına ilişkin sorumluluk hissetmeli. Ve buna ilişkin de çalışmalar yapmalı. Bir yıl geçti, geldiğimiz aşamada konuştuğumuz konu bu olmamalıydı" dedi. Ayşegül Doğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da aralarında olduğu partili heyetin önümüzdeki hafta İmralı Adası'nda Öcalan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Komisyon sonrası ikinci görüşme DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta İmralı Adası’nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek. Heyet son olarak 28 Ağustos 2025'te Öcalan ile görüşmüştü. Son görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyon sonrası yapılan ilk görüşme olarak kayda geçmişti.

