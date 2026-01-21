DEM Parti heyeti, Kuzey ve Doğu Suriye’de

Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıların ardından siyasi parti, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyet, Kürdistan Bölgesi üzerinden Sêmelka Sınır Kapısı’nı geçerek Kuzey ve Doğu Suriye’ye ulaştı.

Heyette; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Van Milletvekili ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Demokratik Birlik İnisiyatifi üyesi İmam Taşçıer, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, TJA Sözcüsü Çimen Fidan, Barış Annesi Asya Tay, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) yöneticisi Mehmet Ali Aslan, Demokratik İslam Kongresi üyesi Ali Angay ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan yer aldı.

İlham Ahmed: Diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyoruz

Heyette ayrıca Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ile baro yönetim kurulu üyeleri Baver Mızrak ve Eyyüp Aydeni de bulunuyor.Bölgenin siyasi dinamikleri ile görüşülecek

İlk durak Kürdistan Bölgesi oldu

Edinilen bilgilere göre, Kuzey ve Doğu Suriye’ye gitmek üzere yola çıkan heyet, ilk olarak Irak Federe Kürdistan Bölgesi’ne geçti. Heyet, burada Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) dış ilişkiler sorumluları Behçet Ali İbrahim ve Mihemed Remzan tarafından karşılandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki temasların ardından heyet, Sêmelka Sınır Kapısı üzerinden Kuzey ve Doğu Suriye’ye geçiş yaptı.

Sêmelka Sınır Kapısı’ndan Rojava’ya geçen heyeti, Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanları Perwîn Yûsif ve Xerîb Hiso karşıladı.

(NÖ)