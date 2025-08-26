DEM Parti heyeti, 28 Ağustos’ta Öcalan’la görüşecek

TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan’la İmralı’da yapılan görüşmelerin seyrekleşmesine dair tepkisi karşılık buldu.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 28 Ağustos Perşembe günü Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’la yapılan görüşmelerin 25 Temmuz’dan bu yana azaldığını açıklamıştı. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da yaklaşık bir aydır görüşme yapılmadığını belirterek, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “zaman kaybetmeden acil bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini” vurgulamıştı.

Partiden gelen bu tepkilerin ardından T24 muhabiri Ceren Bayar, İmralı heyetinin bu hafta Öcalan’ı ziyaret edeceğini aktarmış, önümüzdeki hafta ise DEM Parti Eş Genel Başkanları’nın da yer aldığı daha geniş bir heyetin adaya gitmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek

(EMK)