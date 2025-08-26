ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 11:04
1 dk Okuma

DEM Parti heyeti, 28 Ağustos’ta Öcalan’la görüşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’la yapılan görüşmelerin 25 Temmuz’dan bu yana azaldığını açıklamıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

DEM Parti heyeti, 28 Ağustos’ta Öcalan’la görüşecek
Fotoğraf: İmralı Heyeti Mithat Sancar / Pervin Buldan

TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan’la İmralı’da yapılan görüşmelerin seyrekleşmesine dair tepkisi karşılık buldu.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 28 Ağustos Perşembe günü Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’la yapılan görüşmelerin 25 Temmuz’dan bu yana azaldığını açıklamıştı. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da yaklaşık bir aydır görüşme yapılmadığını belirterek, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “zaman kaybetmeden acil bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini” vurgulamıştı.

Partiden gelen bu tepkilerin ardından T24 muhabiri Ceren Bayar, İmralı heyetinin bu hafta Öcalan’ı ziyaret edeceğini aktarmış, önümüzdeki hafta ise DEM Parti Eş Genel Başkanları’nın da yer aldığı daha geniş bir heyetin adaya gitmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek
İmralı Heyeti bu hafta Abdullah Öcalan’la görüşecek
25 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
imralı heyeti milli birlik ve beraberlik projesi Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Pervin Buldan Mithat Sancar
İmralı'dan ilk tahliye Veysi Aktaş oldu
26 Temmuz 2025
İmralı heyeti yazılı açıklama yaptı
26 Temmuz 2025
DEM Parti heyeti, İmralı'dan döndü
25 Temmuz 2025
İmralı Heyeti, CHP lideri Özel'le görüştü: Barış bütün toplumu kapsamalı
17 Temmuz 2025
Bahçeli ile görüşen İmralı Heyeti: Pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik
16 Temmuz 2025
DEM Parti İmralı Heyeti: Komisyon bu hafta kuruluyor
16 Temmuz 2025
DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan' iddialarına yalanlama
14 Temmuz 2025
İmralı Heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi ertelendi
8 Temmuz 2025
İmralı'dan ilk tahliye Veysi Aktaş oldu
26 Temmuz 2025
İmralı heyeti yazılı açıklama yaptı
26 Temmuz 2025
DEM Parti heyeti, İmralı’dan döndü
25 Temmuz 2025
İmralı Heyeti, CHP lideri Özel'le görüştü: Barış bütün toplumu kapsamalı
17 Temmuz 2025
Bahçeli ile görüşen İmralı Heyeti: Pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik
16 Temmuz 2025
DEM Parti İmralı Heyeti: Komisyon bu hafta kuruluyor
16 Temmuz 2025
DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'Öcalan' iddialarına yalanlama
14 Temmuz 2025
İmralı Heyeti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görüşmesi ertelendi
8 Temmuz 2025
