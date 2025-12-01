DEM Parti her yıl Engelliler Onur Yürüyüşü düzenleyecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında genel merkezde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi okudu toplantıyı İşaret Dili Tercümanı Tuğba Ersöz işaret diline çevirdi.

“Her yıl aynı ezberler tekrarlanıyor”

Çelebi, 1992’de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Engelliler Günü’nün yıllardır “ezber cümlelerle ve yüzeysel mesajlarla” geçiştirildiğini söyledi. Engellilere yönelik çalışmalar yapılmış olsa da bunların hem yetersiz kaldığını hem de çoğu kez samimi olmayan bir “hassasiyet gösterisine” dönüştüğünü ifade etti.

“Bu tiyatronun parçası olmayacağız”

DEM Parti’nin 3 Aralık’ı, kendi içinde eleştiri ve özeleştiri sürecinin işletileceği, yerel ve merkezi tüm birimlerde engellilerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanmanın tartışılacağı bir gün olarak ele alacağını belirten Çelebi şöyle konuştu:

“Bizler artık bu tiyatronun bir parçası olmayacağız. 3 Aralık bizim için bir dönüşüm hamlesidir; yaptıklarımızla ve yapamadıklarımızla yüzleşmenin günüdür.”

“Engellilik bir merhamet değil, hak ve özgürlük meselesidir”

Engelliliğin yalnızca “rampa yapmak” ya da acıma duygusuyla yaklaşılacak bir konu olmadığını vurgulayan Çelebi, engelliliğin tarihsel ve sistemsel bir mesele olduğunun altını çizdi:

“Engellilik ne bir rampa meselesi, ne acıma ne de merhamet işi. Mücadelemiz; kainattaki tüm canlılarda olduğu gibi, onurlu bir varoluş ve özgürlük hakkının kabul edilmesi mücadelesidir. Artık kendi hikayemizi kendimiz yazacağız.”

DEM Parti, açıklamada önemli bir duyuru da yaptı. Çelebi, her yıl Mayıs ayının ilk pazar günü Engelliler Onur Yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı. İlk yürüyüşün 3 Mayıs 2026’da Amed’de yapılacağını belirterek tüm toplum kesimlerini dayanışmaya ve katılmaya davet etti.

(EMK)