ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 1 Aralık 2025 14:54
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2025 14:59
2 dk Okuma

DEM Parti her yıl Engelliler Onur Yürüyüşü düzenleyecek

Açıklamayı Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi okudu toplantıyı İşaret Dili Tercümanı Tuğba Ersöz işaret diline çevirdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğraf bir basın toplantısından alınmış ve iki kadını yan yana gösteriyor. Sağda, kürsünün arkasında duran kadın açıklamayı yapan kişi; bordo kadife bir ceket, siyah bir gömlek ve boynunda siyah şık bir kolye takıyor. Saçları dalgalı ve bir kısmı yüzüne düşmüş durumda. Yüz ifadesi ciddi, odaklanmış ve kararlı. Önünde farklı basın kuruluşlarına ait mikrofonlar sıralı biçimde duruyor.
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Engelliler Komisyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında genel merkezde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi okudu toplantıyı İşaret Dili Tercümanı Tuğba Ersöz işaret diline çevirdi.

“Her yıl aynı ezberler tekrarlanıyor”

Çelebi, 1992’de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Engelliler Günü’nün yıllardır “ezber cümlelerle ve yüzeysel mesajlarla” geçiştirildiğini söyledi. Engellilere yönelik çalışmalar yapılmış olsa da bunların hem yetersiz kaldığını hem de çoğu kez samimi olmayan bir “hassasiyet gösterisine” dönüştüğünü ifade etti.

“Bu tiyatronun parçası olmayacağız”

DEM Parti’nin 3 Aralık’ı, kendi içinde eleştiri ve özeleştiri sürecinin işletileceği, yerel ve merkezi tüm birimlerde engellilerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanmanın tartışılacağı bir gün olarak ele alacağını belirten Çelebi şöyle konuştu:

“Bizler artık bu tiyatronun bir parçası olmayacağız. 3 Aralık bizim için bir dönüşüm hamlesidir; yaptıklarımızla ve yapamadıklarımızla yüzleşmenin günüdür.”

“Engellilik bir merhamet değil, hak ve özgürlük meselesidir”

Engelliliğin yalnızca “rampa yapmak” ya da acıma duygusuyla yaklaşılacak bir konu olmadığını vurgulayan Çelebi, engelliliğin tarihsel ve sistemsel bir mesele olduğunun altını çizdi:

“Engellilik ne bir rampa meselesi, ne acıma ne de merhamet işi. Mücadelemiz; kainattaki tüm canlılarda olduğu gibi, onurlu bir varoluş ve özgürlük hakkının kabul edilmesi mücadelesidir. Artık kendi hikayemizi kendimiz yazacağız.”

DEM Parti, açıklamada önemli bir duyuru da yaptı. Çelebi, her yıl Mayıs ayının ilk pazar günü Engelliler Onur Yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı. İlk yürüyüşün 3 Mayıs 2026’da Amed’de yapılacağını belirterek tüm toplum kesimlerini dayanışmaya ve katılmaya davet etti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
engelli hakları dem parti DEM Parti Engelliler Komisyonu Hatice Deniz Çelebi
ilgili haberler
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
DİSK'ten Engelliler Günü Raporu: 10 Bine Yakın Kota Boş
3 Aralık 2017
/haber/disk-ten-engelliler-gunu-raporu-10-bine-yakin-kota-bos-192086
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
DİSK'ten Engelliler Günü Raporu: 10 Bine Yakın Kota Boş
3 Aralık 2017
/haber/disk-ten-engelliler-gunu-raporu-10-bine-yakin-kota-bos-192086
Sayfa Başına Git