DEM Parti: Hava koşullarının el verdiği ilk anda İmralı ziyaret edilecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeye ilişkin olarak; "Her zaman olduğu gibi İmralı heyetimizin üç üyesinin adayı ziyaret etmesi bekleniyor. Hava koşullarının el verdiği ilk anda bu ziyaret gerçekleşecek" dedi. Temel, Öcalan'a yönelik "geçmişteki gibi mutlak bir tecridin olmadığını" ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, İlke TV’de yayınlanan “Konuşma Zamanı” programında Dilek Odabaş ve Ercüment Akdeniz’in sorularını yanıtladı.

Halep'te yaşananları değerlendirdi

Temel, "Halep’te yaşananların ardından Türkiye geneline yayılan bir savaş ve çatışma psikolojisinin oluştuğunu" belirterek, "Irkçı, tekçi ve inkârcı dilin yeniden hortladığını gördük. Şara’nın mahallelere yönelmesiyle sivillerin ve kadın cenazelerinin nasıl bir muameleye tabi tutulduğuna da tanık olduk" dedi.

"Öcalan'ın mesajı çarpıtılıyor"

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajlarının yanlış aktarıldığını söyleyen Temel, "Öcalan herhangi bir mesaj vermişse, SDG’nin ya da Rojava’nın bunu dinlemediği iddiası yanlış ve yalandır. Tam tersine, yürütülen müzakereler ve 10 Mart mutabakatını hayata geçirmeye dönük girişimler, Sayın Öcalan’ın çatışmadan uzak durulması yönündeki değerlendirmelerinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Tecrit açıklaması

Öcalan ile görüşmelerin yapılmadığı iddialarına da yanıt veren Temel, geçmişteki gibi mutlak bir tecridin olmadığını belirtti. Temel, "Temaslar sürüyor. Sayın Öcalan’ın yanıt beklediği ve uygulamada görmek istediği öneriler var" dedi.

Öcalan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, SDG’ye ve daha önce Barzani ile Talabani’ye öneriler sunduğunu hatırlatan Temel, sürece dair bütün aktörlere mesajların iletildiğini söyledi.

Heyet ne zaman adaya gidecek?

İmralı ziyaretiyle ilgili bilgi de paylaşan Temel, "Öcalan’la görüşmelerin durduğu yönündeki haberler çıkıyor. Her zaman olduğu gibi İmralı heyetimizin üç üyesinin adayı ziyaret etmesi bekleniyor. Hava koşullarının el verdiği ilk anda bu ziyaret gerçekleşecek. Şu anda hava şartları biraz sorunlu" diye konuştu.

(AB)