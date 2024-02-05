DEM Parti | Hatimoğulları: "Erdoğan'ın ayrımcılığını doğduğumuz günden beri biliyoruz"

2023 depremlerinin yıl dönümü vesilesiyle deprem bölgesini ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Maraş ve ilçelerinde deprem mağdurlarıyla buluştu.

Depremde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da doğup büyüyen Hatimoğulları deprem mağdurlarıyla görüşmesinde Erdoğan’ın AKP'ye oy vermeyen kentlere dönük itiraflarını hatırlattı: "Bu ayrımcılığı doğduğumuz günden beri biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Pazar günü Hatay'da AKP yerel yönetim kampanyası kapsamında adayların tanıtıldığı toplantıda, Hatay'ın yoksunluklarını "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez." sözleriyle açıklamaya yönelmiş ve muhalefetin yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı.

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Hatimoğulları: "Erdoğan, Maraş'ta

insanları seçerek destek sağladı"

Hatimoğulları, Maraş ziyaretine Kapıçam Mezarlığı’nda depremde can verenlerin mezarlarını ziyaret ederek, başladı. Mezarlara karanfil bırakan Hatimoğulları, ardından depremin merkezi olan Pazarcık'ın Çiğili Köyü’ne geçti.

Burada deprem mağdurlarının ayrımcılıktan yakınmalarını dinleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, hükümetin depremde izlediği tutumu değerlendirdi: “[Erdoğan] Maraş’ta insanları ve köyleri seçerek destek sağladı [...] en önemli itirafını dün yaptığı konuşmasında Hatay üzerinden anlattı." dedi.

Hatimoğulları, "Bir Hataylı olarak, bu ayrımcılığı, bu mağduriyeti doğduğumuz günden beri biliyoruz. Aynı mağduriyeti Maraş’taki Alevi yurttaşımız da yaşadı. Adıyaman’daki Alevi yurttaşımız da yaşadı. Yardımlar dağıtılırken bile haneler buna göre seçildi.” dedi.

"Binalar ücretsiz dağıtılmalı"

Depremzedelerin konteyner ve çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan DEM Parti Eş Genel Başkanı “Bir sosyal devletin birinci görevi, yurttaşın barınma, eğitim ve sağlık sorununu çözmektir. Bu konuda atılan bir adım yoktur. Yapılacak binalara bütçe ayrılmalı, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımlar, destekler ve fonlar birleştirilerek, binalar ücretsiz bir şekilde depremzedelere verilmeli." dedi.

Ziyaret sırasında deprem

Hatimoğulları'nın konuşması sürerken meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem etkinlikte bulununlarca hissedildi. Hatimoğulları sarsıntıyı depremin süregittiğinin işareti olarak vurguladı: "Burada kamusal hizmetin en iyi şekilde yapılması gerekiyor. Evlerin ücretsiz bir şekilde yurttaşlara teslim edilmesi için bizler de gerekli çabayı harcayacağız." dedi.

Depremi unutturmayacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı, parti olarak depremi "asla unutturma[yacaklarını]" söyledi: "Unutturduğumuz zaman daha büyük felaketler başımıza geldiğinde önlem almamış oluruz. Bu depremi unutturmamak bizim için çok önemli. Başka acılar yaşanmasın diye bu deprem gündemini sıcak tutacağız. Dayanışmayla yolumuzu hep birlikte açacağız." dedi.

Heyet, Çiğili’de hayatını kaybedenler anısına yapılan anıtı ziyaret etti.

Alevi ayrımcılığı

Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin Narlı Cemevi’ni ziyaretinde de Cemevi Başkanı Tahir Ortaş, depremzedelerin kötü koşullarda yaşamaya devam ettiklerini hatırlattı. Cemevi Başkanı depolarındaki ısıtıcıları "gizli saklı dağıt[tıklarını]" söyledi. Ortaş, AFAD yetkililerinin ısıtıcılar nedeniyle çıkan yangınlar sonrasında "altyapılar yeterli değil" gerekçesiyle ısıtıcıları toplattıklarını, "Altyapı yeterli değilse insanları neden bu konteyner kentlerine topladınız?" sorularına ise "İdare edecekler" yanıtını aldıklarını söyledi.

Alevilerin yıkılan cemevinin başvuruya karşın hala yapılmadığını aktaran Ortaş, Narlı'ya depremden sonra cami yapıldığını söyledi.

"Depremde gelmeyen iş makinaları ihale açılınca geldi"

Heyetin son olarak ziyaret ettiği DEM Parti Pazarcık İlçe Örgütü'nde deprem mağdurlarıyla konuşmasında Hatimoğulları da “Bizim acımızı katmerleyen, insanları enkaz altında bırakan iktidarın tutumuydu. Alevi yurttaşlarımızın yaşadığı köylere o yardımların gelmeyişiydi. O iş makinalarının bizi kurtarmaya gelmeyişiydi." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Şimdi yıkıntılar için, enkazın kaldırılması için veya yıkılması gereken binaların yıkılması için ihalelere çıktılar. Birden baktık ki etrafımızda yüzlerce iş makinası, yüzlerce kepçe… Depremin ilk gününde ilk 48 saatinde o kepçeler gelseydi ve bir seferberlik ilan edilseydi inanın o kadar ölmeyecektik. O kadar canımızı kaybetmeyecektik." diyerek ayrımcılığın insani bedellerini hatırlattı.

"Bilerek ve isteyerek ölüme terk edildik"

Hatimoğulları, "arama kurtarma çalışmalarına ilk andan itibaren katılan [...], depremin acısına birebir tanıklık eden bir insan olarak" konuştuğunu hatırlatarak "Acımızı katmerleştiren bizlerin bilerek ve isteyerek ölüme terk edilmemizdi." dedi.

"Adeta nüfusumuz azalsın istediler. Ölümümüzü saraydan, Ankara’dan izlediler” diyen Hatimoğulları iktidarın “en yakındaki kentlerden bile yardımların gelmesi için düğmeye basmadı[ğını], talimat vermedi[ğini]" hatırlattı. "Bize ilk yardımı o zamanki ismiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) gönderdi. Devrimciler, sosyalistler, Alevi kurumları gönderdi."

"Bu ülkenin en büyük enkazı bu iktidarın kendisidir" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, "İmar aflarını çıkaran, deprem ihalelerini beşli çetesine peşkeş çeken ve şimdi insanlara dönüp anahtar teslim edeceğinde en az 3 milyon, 5 milyon konut fiyatı biçen bu zihniyeti" kınadı ve "Unutmayacağız," diyerek söz verdi.

"Dayanışarak kendimizi de kentimizi de inşa edeceğiz.”

(AEK)